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Sudan Ucuz Fiyata Satılacak Oyuncu Kulaklığı Lenovo EY130 Tanıtıldı

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Lenovo, inanılmaz uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken EY130 isimli bütçe dostu oyuncu kulaklığını tanıttı.

Sudan Ucuz Fiyata Satılacak Oyuncu Kulaklığı Lenovo EY130 Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

En büyük teknoloji devlerinden olan Lenovo, sadece bilgisayarlar değil, farklı kategorilerden ürünlerle de karşımıza çıkıyordu.Oyuncu kulaklıkları da bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, âdeta sudan ucuz fiyata sahip herkesin sahip olabileceği bir kulaklıkla karşımıza çıktı.

Firmanın EY130 ismini verdiği yeni oyuncu kulaklığı, giriş seviyede konumlanan kulak üstü bir model olarak karşımıza çıkıyor. Standart bir oyuncu için yeterli olabilecek özellikleri, inanılmaz uygun fiyata sunabilmesiyle çok iddialı olacak.

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Sudan Ucuz Fiyata Satılacak Oyuncu Kulaklığı Lenovo EY130 Tanıtıldı
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Karşınızda yalnızca 14 dolara satılacak Lenovo EY130

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EY130 modelinin iç kısmında 50 mm kompozit diyaframlı sürücüler bulunuyor. Bu sürücüler, çift mıknatıslı tasarıma ve poliüretan ile fiber kağıt yapısına sahip olup standart 20 Hz ila 20 kHz frekans tepki aralığını kapsıyor. Lenovo'ya gör, kulaklığın ses profili özellikle birinci şahıs nişancı oyunları için ayarlanmış durumda.

Ek olarak, kulaklık entegre bir akustik çip aracılığıyla sanal 7.1 surround sese sahip. Bunun çok kullanışlı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz çünkü surround ses işleme donanım düzeyinde gerçekleşiyor ve çalışması için bilgisayarınıza ayrı bir yazılım veya özel sürücü yükleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Sesli iletişim için ise -42dB ±3dB hassasiyette mikrofon var. Ayrıca mikrofonda çevresel gürültü engelleme de bulunuyor.

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Tasarım açısından da günümüzdeki modern kulaklıklara uyumlu diyebiliriz. Siyah dış yüzey, kulak kapaklarında RGB aydınlatma var. Boyutları ise 230x206x35 mm. Kablolu bir cihaz olan Lenovo EY130’un fiyatı 14 dolar olarak açıklandı.

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