Lenovo, MacBook Neo'ya çok dişli rakip olacak uygun fiyatlı laptop'u IdeaPad Vibe'ı duyurdu.

En büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan IFA 2026, şu sıralarda Berlin’de gerçekleştiriliyor. Fuar kapsamında dünyanın dört bir yanından teknoloji şirketleri yeni ürünlerini sergiliyor. Lenovo da bunlardan biriydi.

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Küresel çip ve RAM tedarikinde yaşanan sıkıntılar elektronik cihaz fiyatlarını yukarı çekerken Lenovo, tüketicilerin yüzünü güldürecek yeni bir seriyle karşımıza çıktı. Marka, uygun fiyatlı yeni IdeaPad Vibe modelini tanıttı. Cihaz, Apple’ın ucuz MacBook modeli Neo’ya çok dişli bir rakip olarak geliyor.

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Lenovo IdeaPad Vibe neler sunuyor?

Şirketin genellikle Yoga, ThinkBook ve ThinkPad serilerinin gölgesinde kalan IdeaPad ailesi, bu sonbaharda piyasaya sürülecek olan IdeaPad Vibe modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. 699 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak olan model; MacBook Neo ve Dell XPS 13 gibi rekabetçi sistemlere doğrudan rakip olacak.

IdeaPad Vibe, bütçe dostu yapısının yanı sıra özellikle Z jenerasyonuna hitap eden eğlenceli ve renkli metal kasalarıyla öne çıkıyor. Renkler arasında mor, altın, yeşil, mavi, mercan, kasvetli mavi, gri gibi seçenekler var. Cihaz, 120 Hz OLED panellerle gelen 14 inç ve 15 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutu seçeneğine sahip. Satın almak isteyenler işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon X ya da AMD Ryzen AI 400 serisi çipler arasında seçim yapabiliyor.

AMD işlemcili versiyonlarda kullanıcılar 50 WHr veya 65 WHr olmak üzere iki farklı batarya kapasitesinden birini tercih edebiliyor. İnce tasarımına rağmen IdeaPad Vibe, bağlantı noktaları açısından oldukça cömert. Modelde iki adet USB Type-A, iki adet USB Type-C olmak üzere toplam dört adet USB portu yer alıyor. Bunun yanı sıra cihazda 3.5 mm kulaklık girişi, microSD kart okuyucu ve tam boy bir HDMI konnektörü mevcut. Cihazın 14 inçlik sürümü 1,5 cm kalınlığında ve 1,27 kg ağırlığındayken 15 inçlik sürüm ise 1,49 kg ağırlığa saihp. AMD’li versiyonun ekimde, Qualcomm Snapdragon’lunun ise kasımda geleceği belirtilmiş. Sonrasında ise Intel versiyonlar da gelecek.