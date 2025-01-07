Lenovo'nun SteamOS işletim sistemi ile gelecek yeni el konsolu Legion Go S resmÎ olarak tanıtıldı.

Lenovo, CES 2025'te tanıttığı Legion Go S ile el konsolu sektöründe dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

Lenovo'nun yeni el konsolu, Steam Deck'in ardından SteamOS işletim sistemi ile gelen ilk el konsolu konumunda ve Windows işletim sistemli el konsollarında yaşanan sorunlar göz önünde bulundurulduğunda performans noktasında Legion Go S'in iddialı sonuçlar verebileceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Steam Deck’in uzun süredir liderlik ettiği el konsolu piyasasında, Lenovo’nun ilk Legion Go modeli modern donanımıyla dikkat çekse de Windows 11'in kullanıcı dostu olmaması nedeniyle aradığı başarıya tam anlamıyla ulaşamamıştı. Windows'un 8 inçlik bir ekranda fare ve klavye olmadan kullanılması zorluk yaratırken, dokunmatik ekran performansı da eleştirilerin odağı olmuştu.

Lenovo'nun SteamOS işletim sistemli yeni el konsolunu tanıtması, yeni cihazı yalnızca güçlü bir donanım alternatifi olarak değil, aynı zamanda yazılım tarafında da bir rakip hâline getiriyor.

Yeni konsol Windows işletim sistemini tercih edenler için de ayrı bir versiyon ile satışa sunulacak. Ayrıca dileyenler AMD Ryzen Z1 Extreme veya Legion Go S'e özel olarak üretilmiş AMD Ryzen Z2 Go işlemcileri arasında seçim yapabilecek.

Lenovo Legion Go S özellikleri

Lenovo Legion Go S

(Glacier White) Lenovo Legion Go S

(Nebula Violet) İşletim Sistemi Windows 11 SteamOS İşlemci AMD Ryzen Z1 Extreme veya

AMD Ryzen Z2 Go AMD Ryzen Z1 Extreme veya

AMD Ryzen Z2 Go Grafik Birimi AMD Radeon 780M (Z2 Go) AMD Radeon 780M (Z2 Go) Ekran 8 inç WQXGA (1920x1200) LCD

16:10, 120Hz, 500 nit

%97 DCI-P3 8 inç WQXGA (1920x1200) LCD

16:10, 120Hz, 500 nit

%97 DCI-P3 RAM 32 GB LPDDR5X-6400 32 GB LPDDR5X-6400 Depolama 1TB PCle 4.0 SSD 1TB PCle 4.0 SSD Pil 55.5Whr 55.5Whr Bağlantı Seçenekleri WiFi 6E, Bluetooth 5.3 WiFi 6E, Bluetooth 5.3 Portlar 2x USB4, 1x3.5mm combo jack,

1x microSD 2x USB4, 1x3.5mm combo jack,

1x microSD Boyutlar 299 x 127.55 x 22.6mm 299 x 127.55 x 22.6mm Ağırlık 740g 740g

Lenovo Legion Go S fiyatı

Model Fiyat Lenovo Legion Go S (SteamOS) 16 GB + 512 GB 499$ Lenovo Legion Go S (Windows) 16 GB + 1 TB 599$ Lenovo Legion Go S (Windows) 32 GB + 1 TB 729$

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