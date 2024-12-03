Lenovo'nun uygun fiyata satacağı yeni el konsolu Legion Go S'in render görselleri ortaya çıktı.

El konsolları hızla yaygınlaşırken birçok farklı şirketten bu konuda hamleler görüyorduk. Lenovo da bunlardan biriydi. Teknoloji devi, Legion Go modelleriyle karşımıza çıkıyordu. Ancak bu cihaz 700 dolar civarı fiyat etiketiyle her türden müşteriye hitap etmiyordu. Bu yüzden de şirketten yepyeni daha uygun fiyatlı bir konsol görebileceğimiz konuşuluyordu.

Legion Go S ismine sahip olacak bu yeni konsol için meraklı bekleyiş sürerken bugün önemli bir gelişme yaşandı. Cihazın render görselleri sızdırıldı. Görüntüler, tasarımın nasıl olacağına bir bakış atmamızı sağlıyor. Ayrıca özellikleri ve fiyatı hakkında da bilgiler var.

Lenovo Legion Go S böyle gözükecek

Windows Central tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda cihazın beyaz renk ağırlıklı bir şekilde gelebileceğini görebiliyoruz. Hâlihazırda mevcut olan Legion Go’nun aksine bu cihazda çıkarılabilir kontrolcü kısımları yer almıyor. Ayrıca tetiklerinin ASUS ROG Ally’ye benzer bir tasarımı var. Genel olarak şık bir görünüme sahip demek mümkün. RGB ışıklarla geleceği de dikkat çeken kısımlardan.

Cihaz, üst kısmında 2 adet USB-C portuna sahip olacak. D-pad kısmı da Legion Go’dan farklı. Öyle ki bu sefer yuvarlak şeklinde kullanılmışlar. Diğer modelde düz bir şekilde dört yönlü bir versiyon olarak karşımıza çıkıyordu.

Uygun fiyatlı Lenovo el konsolu, AMD’nin Rembrant APU çipi ile gelebileceğine dair iddialar ortaya çıkmıştı. Yani cihazda Ryzen Z2 platformu tabanlı bütçe dostu bir AMD çipi görebiliriz. Bu da standart Legion Go kadar güçlü olmayacağı anlamına geliyor. Konsolun fiyatının ise 399 dolar civarında olacağına dair söylentiler var. Doğruysa gerçekten iddialı olabilir.