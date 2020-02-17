Lenovo Legion, Oyun Telefonu Piyasasına Çıkmaya Hazırlanıyor

Lenovo Legion, oyun bilgisayarından sonra oyun telefonu üretmeye karar verdi.

Lenovo'nun oyun bilgisayarları üreten başarılı markası Lenovo Legion'un akıllı telefon sektörüne gireceği duyuruldu. Lenovo açısından ilk olacak bu oyun telefonunda, piyasadaki en iyi işlemcilerden biri olan Snapdragon 865'in olacağı onaylandı.

Şu an bu sektörde halihazırda Razer, Black Shark, Nubia Red Magic ve Asus ROG gibi markalar bulunuyor. Bu markaların sektördeki güçlü konumu, telefonlarının yüksek performansla ve uzun pil ömrü ile çalışması ise Lenovo'nun işini daha zor kılıyor. Lenovo sektöre tutunabilmek istiyorsa, en az bu markaların telefonları kadar güçlü telefonlar üretmek zorunda.

Telefonun oyun için olmasına rağmen bünyesinde 5G desteği, Wi-Fi 6 gibi yeni nesil akıllı telefonlarda bulunan özellikleri de bulundurması bekleniyor.

Lenovo, cihazın henüz çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bir açıklama yapmadı.