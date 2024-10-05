Markaların sokaklarda boy gösteren gerilla pazarlama çalışmaları yaratıcılıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu içerikte, Lexus’un yakın zamanda gerçekleştirdiği basit ama bir o kadar etkili kampanyasından bahsedeceğiz.

Lüks otomobil dünyasında adından söz ettiren Lexus, 2024 model LBX’i tanıtmak için Hollanda’da öyle bir hamle yaptı ki, bu basit ama etkili gerilla pazarlama kampanyasıyla âdeta herkesi büyüledi.

Büyük, pahalı mağazalar açmak yerine, Lexus'un tercih ettiği strateji oldukça sade ama bir o kadar da zekiceydi!

Lexus, lüks bir alışveriş caddesinde yer alan park yerini bir sergi salonuna çevirdi.

2023 yılının sonbaharında, Amsterdam’ın en ünlü lüks alışveriş caddesi olan P.C. Hoofstraat’ta yer alan sıradan bir park yeri, Lexus LBX’in sergilendiği sıra dışı bir sergi salonuna çevrildi.

Aslında bu hamle oldukça basit ama etkiliydi çünkü Lexus’un yaptığı tek şey yeni model aracını sıradan bir şekilde park etmekti.

Konum seçimi de tesadüf değildi tabii.

Söz konusu cadde, Chanel, Louis Vuitton, Hermes gibi ikonik markaların bulunduğu lüks bir caddeydi.

Bu lüks markaların önüne park edilen 2024 Lexus LBX, yüksek gelirli tüketicileri hedefliyordu.

Bu sayede de bahsettiğimiz lüks mağazalara alışverişe gelen hedef kitle, Lexus’un yeni lüks otomobilini görme ve deneyimleme şansı elde etmişti.

Oldukça pahalı kira ücretleri olan bu caddede, Lexus sadece bir park alanı kiralayarak yaratıcı bir çözüm bulmuş ve mağaza dekorasyonu gibi tasarlanan park yerinde, yüksek kaliteli aydınlatma, ücretsiz kahve ve hatta yağmurdan korunmak için şemsiye hizmeti bile sunuldu.

Yani Lexus, çok düşük bir bütçe ile oldukça etkili bir kampanyaya imza attı.

Bu kampanya ile, lüksün büyük vitrinlerle sunulmasına yönelik genel algıyı kırarak, Lexus LBX gibi üst segment bir modelin bile basit bir park alanında etkileyici bir şekilde sergilenebileceği gösterildi.

Hem kampanyanın gerçekleştiği yer ve zaman seçiminin çok iyi planlanmış olması, hem markanın bu kampanya ile sürpriz bir hamle yapmış olması hem de kampanyanın maliyet açısından çok verimli olması bu kampanyanın en başarılı kampanyalar arasında yer almasına sebep oldu.

Ek olarak, insanların bu sıra dışı deneyimi sosyal medyada paylaşması da kampanyanın bir diğer başarısıydı.

LBX modelinin estetiği ve gösterişli sunumu, birçok insanın ilgisini çekti ve organik olarak kampanyanın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayarak büyük bir başarı elde etti.