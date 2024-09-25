Rolls-Royce’ların yan tarafındaki o uzun, ince, mükemmel dümdüz çizginin ardında büyük bir özen ve ustalık yattığını biliyor muydunuz? Tüm Rolls-Royce’lardaki bu ince ayrıntı, yalnızca tek bir kişiye emanet. Peki neden tüm dünyadaki Rolls-Royce’lara çizgi çekme görevi sadece ve sadece tek bir adamın ellerinde? Haydi anlatalım.

Rolls-Royce, kalite ve mükemmeliyetin sembolü olarak anılan bir otomobil markası.

Öyle ki, Rolls-Royce’ların yan taraflarındaki çizgilere bile ayrı bir önem veriliyor.

Kusursuz bir çizgi çekmek bir makineye emanet edilemeyeceğinden tüm Rolls-Royce’ların çizgileri Mark Court’un elinden çıkıyor.

Mark Court, el işçiliğinin en üst düzey örneğini sergileyen bir sanatçı olarak görülüyor.

Çizgiler, bir makine ya da sıradan bir boyacı tarafından yapılamayacak kadar önemli bir iş olduğundan dolayı marka bu işi bir makineye değil, çizgi çekmek konusunda uzman olan Court’a bırakıyor.

Rolls-Royce üretiminin son aşaması olan çizgilerin her birinin, aracın estetiğini mükemmel bir şekilde tamamlaması ve hiç hata payı bırakmadan, tamamen kusursuz olması bekleniyor.

Bu da yılların deneyimini ve büyük bir ustalığı gerektiriyor.

Mark Court’un bu iş için altı haneli bir maaş aldığı da biliniyor.

Mark Court’un çizgileri boyaması aslında sadece fiziksel bir iş değil, bir sanat olarak kabul ediliyor.

Court’un çizdiği kusursuz çizgiler, arabanın karakterini tamamlayan son dokunuş olarak görülüyor ve bu yüzden her bir araçta bu dokunuşu yapacak kişinin kusursuz bir yeteneğe sahip olması gerekiyor.

Rolls-Royce'un bu çizgileri yalnızca Mark Court’a emanet etmesinin sebeplerinden biri de bu işte hata payı olmaması.

Özel bir boya kullanıldığı için, herhangi bir yanlışlık anında geri dönülemez bir hataya dönüşebiliyor.

İşte bu yüzden, bu sorumluluk yalnızca işinde uzman olan tek bir kişiye verilmiş durumda.

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