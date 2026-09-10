LG'nin Akıllı Televizyonları Gerçekten Bizi Dinliyor Mu? Şirketten Açıklama Geldi!

LG, akıllı televizyonlarının kullanıcıları gizlice dinlediği ve ortam konuşmalarını kaydettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

LG'nin akıllı televizyonları bu kez görüntü kalitesiyle değil, kullanıcı verileriyle gündemde. Gamers Nexus tarafından yapılan incelemede bazı LG TV'lerin yerel ağı taradığı, çevredeki cihazları tespit ettiği ve bekleme modunda ses verileriyle ilgili dikkat çekici davranışlar sergilediği öne sürülmüştü.

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LG ise bu iddiaların önemli bir bölümünün gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Şirket, sesli komut özelliğinin nasıl çalıştığını ve televizyonların neden ağdaki diğer cihazları gördüğünü açıkladı.

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Tartışma nasıl başladı?

Geçtiğimiz günlerde teknoloji odaklı YouTube kanalı Gamers Nexus, Level1Techs ve bağımsız siber güvenlik uzmanlarıyla yürüttüğü çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Yaklaşık İki saatlik videoda, LG akıllı televizyonların bekleme modundayken bile veri topladığı öne sürülmüştü.

İşin ağ tarafında televizyonların aynı LAN'daki akıllı saatleri, telefonları hatta 3D yazıcıları taradığı iddia edilmişti. Mikrofon tarafıysa işi başka bir yere taşımıştı. Araştırmacılara göre cihazlar bekleme modunda ses kaydedebiliyor, konuşmaları düz metne çevirip loglara yazabiliyordu. İnternet kesildiğinde bile kayıt devam ediyor, bağlantı yeniden kurulduğunda verilerin dışarı aktarılabildiği öne sürülüyordu.

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LG'nin cevabı: Televizyon durup dururken dinlemiyor

LG'nin yanıtındaki en net nokta şu: Televizyonlar durup dururken ortam dinlemiyor. Şirketin açıklamasına göre ses işleme, kumandadaki mikrofon düğmesine basıldığında veya kullanıcının "Hi LG" gibi bir uyandırma kelimesini bilerek etkinleştirmesiyle başlıyor.

Uyandırma kelimesi algılanmazsa çevresel ses cihazdan dışarı çıkmıyor. Kelimeyi ayırt etmek için gereken işlem televizyonun kendi donanımında yapılıyor ve ses verisi hemen siliniyor. LG, bu senaryoların dışında evdeki konuşmaların toplanmadığını veya kaydedilmediğini söylüyor.

Peki televizyon neden diğer cihazları görüyor?

Televizyonun aynı Wi-Fi ağındaki telefonları, bilgisayarları veya diğer akıllı cihazları görmesi tek başına bir casusluk göstergesi sayılmıyor. LG de bu özelliği zaten kabul ediyor. Amaç; cihazlar arasında bağlantı kurmak, içerik paylaşmak ve akıllı ev özelliklerini çalıştırmak. Yani televizyonun etrafındaki cihazları tanıması, akıllı TV'lerin alışıldık çalışma biçimlerinden biri.

Bir de Otomatik İçerik Tanıma (ACR) var. Televizyonda ne izlendiğini belirleyen sistem, bu veriyi kişiselleştirilmiş öneriler ve reklamlar için kullanabiliyor. LG'nin söylediğine göre ACR opt-in, yani kullanıcı açıkça izin vermeden reklamcılık amacıyla veri kullanılmıyor.

LG'nin açıklamasında havada kalan noktalar

LG'nin yanıtı bazı iddiaları dışarıda bırakmış vaziyette. Özellikle dört başlık hâlâ cevapsız:

Düz metin transkriptler: Sesli komutların düz metin olarak loglara kaydedildiği iddia edilmişti. LG bu konuya değinmedi.

Aylık 4 GB veri: Test edilen televizyonun ACR açıkken LG'ye ayda yaklaşık 4 GB veri gönderdiği öne sürülmüştü. Bu rakam da açıklamada yer almadı.

Wi-Fi ve konum verileri: Çevredeki Wi-Fi ağlarının isimleri, sinyal seviyeleri ve bazı konum bilgilerinin toplandığı iddia edilmişti. LG bu başlığı da doğrudan yanıtlamadı.

webOS açıkları: Araştırmacılar, webOS'ta uzaktan kod çalıştırılmasına imkân verebilecek güvenlik açıkları bulduklarını söylemişti. LG yalnızca bağımsız güvenlik uzmanlarıyla çalıştığını belirtti; söz konusu açıkların kendisine ilişkin ayrıntı vermedi.

Ortaya atılan iddiaların ne kadarının doğru olduğunu bugün için kesin biçimde söylemek zor. Bunun yanıtı, taraflardan birinin konuyu hukuki sürece taşıması veya bağımsız bir incelemenin yapılmasıyla daha net ortaya çıkacaktır. Ancak şu ana kadar kamuoyuna yansıyan, LG'nin bu konuda dava açtığı ya da kendisine dava açıldığı yönünde bir gelişme bulunmuyor. Şimdilik elimizde araştırmacıların bulguları ve LG'nin bunlara verdiği yanıtlar var; bazı sorular ise hâlâ cevapsız.