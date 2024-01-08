CES 2024 sürecini başlatan LG, şeffaf yapıdaki televizyonunu duyurdu. OLED panele ev sahipliği yapan televizyon, yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'e artık saatler kaldı. Hâl böyle olunca teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, yavaş yavaş duyurular yapmaya başladılar. Güney Koreli firma LG de onlardan biri oldu. Şirket, şeffaf televizyonunu resmen duyurdu.

LG'nin "Signature OLED T" olarak isimlendirdiği televizyon, özel olarak tasarlanan bir OLED panelle eşleştirildi. Şeffaf yapıdaki bu OLED panel, zaten çok ince olan televizyonun arka kısmının da görünmesine imkân tanıyor. Üstelik bu etkileyici özelliklere sahip televizyon, yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek.

Karşınızda LG Signature OLED T

Güney Koreli haber kaynaklarının edindiği bilgilere göre LG'nin şeffaf televizyonu, Alpha 11 AI olarak isimlendirilen bir işlemci ile donatıldı. Yapay zekâ ile desteklenen bu işlemci, televizyonun en güncel akıllı TV özellikleriyle donatılmasını da sağlayacak. Piksel düzeyinde çalışabilen işlemci, güncel yazılımlara ek olarak renk düzeltme ve aydınlatma ayarlamaları da yapacak.

webOS işletim sistemiyle çalışacak LG Signature OLED T için henüz detaylı açıklama yapılmadı. LG'nin yarın itibarıyla başlayacak CES 2024'te konuyla ilgili daha fazla şey söylemesini bekliyoruz. Televizyonun fiyatı ve boyutu gibi bilgiler, LG Signature OLED T'nin en çok merak edilen hususları arasında yer alacak.

Samsung da şeffaf televizyonunu duyurdu: