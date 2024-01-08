Samsung'un ekran üretim birimi Samsung Display, CES 2024 kapsamında birkaç duyuru yaptı. Şirket, katlanabilir ve sarılabilir ekran teknolojisinde çığır açacak gibi görünüyor.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2024, yavaş yavaş etkilerini hissettirmeye başladı. Zira dünya devi markalar, CES 2024 kapsamında sergileyecekleri ürünleri yavaş yavaş duyurmaya başladılar. İşte o markalardan biri de Güney Koreli teknoloji devi Samsung oldu.

Samsung tarafından yapılan açıklamalar, markanın katlanabilir ve sarılabilir ekran teknolojilerinde yepyeni bir sayfa açacağını gözler önüne seriyor. Bunun nedeni, Samsung'un artık tablet ve hatta monitör boyutunda ekranlara geçiş yapması.

Samsung'un yeni katlanabilir ekranı böyle görünüyor

Samsung'un şimdilik sadece gösterdiği yeni bir katlanabilir ekran, bir dizüstü bilgisayar boyutunda ve katlanabilme özelliğine sahip. Şirketin yaptığı çalışma, tamamen ekrandan oluşan dizüstü bilgisayarları hayatımıza sokacak gibi görünüyor. Üstelik bu ekranlar hem içe hem de dışa doğru katlanabilme özelliğine sahipler. Tabii Samsung'un bu denli büyük katlanabilir ekranları ne zaman kullanıma sunacağı belli değil.

Samsung, sadece büyük ekranlara odaklanmamış gibi görünüyor. Yukarıdaki görüntüde, "In&Out Flip" ismi verilen bir katlanabilir ekranı görüyorsunuz. Akıllı telefonlar için dizayn edilen bu ekran, 360 derece katlama oranına sahip. Samsung, bu tür teknolojilerle katlanabilir ekranlı telefonlardaki ikinci ekrana duyulan ihtiyacın ortadan kalkacağına inanıyor.

Güney Koreli şirketin "Flex Note Extendable" olarak isimlendirdiği başka bir ekran ise hem sarılabiliyor hem de katlanabiliyor. Yapılan açıklamaya göre 11 inçlik OLED panel, sarılan bölümün açılmasıyla 13.8 inç boyuta ulaşacak. Çift eksende sarılabilen bu ekran, sarılan ikinci bölümün açılmasıyla 17.3 inç boyuta ulaşabilecek.

Samsung, şeffaf mikroLED ekranını da duyurdu!

Yıllardır mikroLED ekran teknolojileri üzerinde de çalışan şirket, CES 2024 kapsamında şeffaf ekranını da tanıttı. Oldukça etkileyici görünen ekran ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı ancak Samsung, bu ekranda kristal berraklığında görüntüler üretilebileceğini söyledi.