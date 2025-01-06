LG, CES 2025'te kablosuz ve taşınabilir yeni televizyon modeli StanbyME 2'yi tanıttı. StanbyME 2, 1440p çözünürlük ve çıkarılabilir ekran sunuyor.

LG, CES 2025 etkinliğinde taşınabilir ve kablosuz televizyon modeli StanbyME 2'yi tanıttı. Çıkarılabilir ekranı ve uzatılmış pil ömrüyle dikkat çeken yeni model, taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı sunuyor olacak.

StanbyME 2, 27 inç büyüklüğünde ve 1440p çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. Yeni modelin en dikkat çekici özelliği, pilin doğrudan ekranın içine yerleştirilmesi. Bu sayede ekran standından ayrılabiliyor ve bağımsız olarak kullanılabiliyor olacak.

StanbyME 2 özellikleri

LG, ekranın taşınmasını kolaylaştırmak için özel aksesuarlar da sundu. Kullanıcılar ekranı bir kılıfa yerleştirip saklayabiliyor veya kayış yardımıyla taşıyabiliyor olacak.

Televizyonun önceki versiyonu StanbyME Go'dan farklı olarak manyetik uzaktan kumanda yuvası eklenmiş durumda. Ayrıca bir USB-C portu bulunuyor ve bu porta web kamerası bağlanarak video konferans yapılabiliyor. Cihaz önceki modeldeki 1080p çözünürlüğün üzerine çıkarak 1440p görüntü kalitesi sunuyor. Pil kapasitesi de artırılmış ve tek şarjla 4 saate kadar kullanım imkânı sağlanıyor.

StanbyME 2, LG'nin yaşam tarzı televizyon serisinde dikkat çeken yeniliklerden biri olarak konumlanıyor. Yeni model, hem taşınabilirliği hem de kullanım çeşitliliğiyle tüketicilere farklı alanlarda pratik kullanım imkanı sağlıyor.