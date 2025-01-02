Samsung'un telefonları özelleştirmeye yarayan Good Lock uygulaması, Google Play Store'a eklenecek. Ayrıca uygulama, tüm ülkelerde desteklenecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bugüne dek sadece Galaxy telefonlara özel olan uygulaması Good Lock, çok yakında Google Play Store'a eklenecek. Böylelikle Samsung'un özelleştirme uygulaması, çok daha fazla ülkede kullanılabilir olacak.

Good Lock uygulaması, Samsung Galaxy telefonlarını baştan yaratmanızı sağlıyor desek yanlış olmaz. Çünkü bu uygulama ile telefonunuz için dilediğiniz kadar kişiselleştirme ayarı yapabiliyorsunuz. İşte bu etkili uygulama, One UI 7 güncellemesi ile Google Play Store'a taşınacak. Uygulama, Google Play Store'un bulunduğu tüm ülkeler için de ulaşılabilir hâle getirilecek.

Samsung, Good Lock üzerinde de iyileştirmeler yapacak

Samsung'un Good Lock uygulamasına ilişkin tek sürprizi, Google Play Store'a taşıması olmayacak. Şirket, uygulamayı daha kullanışlı hâle getirmek için de bir dizi çalışmalar yapacak. Böylelikle küresel çapta Samsung Galaxy telefon sahipleri için etkileyici bir deneyim sunulmaya başlayacak.

Bu arada; Good Lock uygulamasının hâlihazırda Türkiye'de kullanılabildiğini söyleyelim. Ancak bu uygulamayı indirmek isteyen kullanıcıların Galaxy Store kullanmaları gerekiyor. İşte One UI 7 ile buna gerek kalmayacak. Uygulamaya Google Play Store üzerinden ulaşılabilecek.