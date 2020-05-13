LG Stylo 6'nın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

LG Stylo serisinin yeni telefonu LG Stylo 6'nın yazılımsal ve donanımsal özellikleri, paylaşılan bir görselle kullanıcılara ortaya çıktı. Gelin bu özelliklere yakından bakalım.

2019 yılında kullanıcıyla buluşan LG Stylo 5'in devamı niteliğinde olan Stylo 6'nın özellikleri, bir Boost Mobile çalışanı tarafından paylaşıldı. Şirketten elde edilen bir broşür sayesinde paylaşılan bilgiler, telefonun çıkış tarihini veya fiyat bilgilerini içermiyor. Bu yıl içeresinde çıkması beklenen telefonun orta segmentte konumlanacağı düşünülüyor.

Her geçen gün Android dünyasında orta segmente dâhil olan birçok yeni telefonla karşılaşıyoruz. Orta segment Android telefonlarının olayı, aslında temel olarak kabul edilebilir fiyatlara göre en yüksek performansı sağlamaları şeklinde açıklanabilir ancak ne yazık ki orta segmente dâhil olan telefonların hepsi her zaman beklediğimiz fiyat/performans kriterlerini karşılayamayabiliyor LG Stylo 6 ise kullanıcıya sunduğu özelliklerle başarılı bir orta segment telefon olarak pazarda yerini alacak gibi duruyor.

LG Stylo 6 nasıl bir telefon olacak?

Boost Mobile çalışanlarına dağıtılan bu broşürde LG Stylo 6'nın birçok kullanışlı özelliğe sahip olacağı görülüyor. Telefonun ortaya çıkan özelliklerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

İşte LG Stylo 6'nın özellikleri:

FullVision olarak adlandırılan 6,8 inçlik, FHD+ 1080p çözünürlüklü ekran

Hızlı şarj desteği

13 MP, 5 MP geniş açılı ve 5 MP yapay zekâ destekli derinlik algılayıcı lens olmak üzere 3'lü kamera kurulumu

13 MP değerine sahip olan ve Bokeh efekti sunan ön kamera

Stylus kalem

64 GB depolama ve 3 GB RAM

Telefonun arka kısmında bulunan parmak okuyucu

4.000 mAh batarya

Google Asistan için özel klavye tasarımı

Üç boyutlu ses sağlayan DTS: X Stereo hoparlör sistemi

Şu an için LG Stylo 6'nın fiyat performans oranlarını konuşmak, elimizde bir fiyat bilgisi olmadığı için pek sağlıklı değil gibi görünüyor. Yine de açıklanan bu özellikler doğrulusunda siz LG Stylo 6 hakkında neler düşünüyorsunuz?