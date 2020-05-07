LG Velvet Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

LG, bir süredir konuşulan orta sınıf yeni akıllı telefonu Velvet'i resmen duyurdu. Güney Kore'de duyurulan telefon, son dönemlerin orta segment telefonlarında yer alan pek çok özelliğe sahip; fiyat hariç.

Akıllı telefon sektörü bir süredir Güney Koreli teknoloji devi LG'yi konuşuyor. Çünkü şirket, yaptığı açıklamalarla önce Velvet isimli bir telefon üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Daha sonra yaptığı açıklamalarla da bu telefonu 7 Mayıs, yani bugün itibarıyla duyuracağını bildirdi. Şimdi beklenen gerçekleşti ve LG, Güney Kore'de düzenlediği bir etkinlikle orta sınıf yeni telefonu Velvet'i resmen duyurdu.

LG'nin orta segment yeni telefonu, teknik özelliklerinden ziyade tasarım detayları ile tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Cihaz, 6.8 inç büyüklüğüne bir POLED (OLED ile plastik bir alt tabaka) ekrana sahip ve gerek renkleri gerekse sağlam duruşu ile tüketicileri etkilemesi muhtemel. Ayrıca bu telefon, sahip olduğu IP68 sertifikası ile toz ve suya karşı dayanıklılık ve bir askeri standart olan 810G ile da darbelere karşı dayanıklılık sunuyor.

Karşınızda LG Velvet

LG Velvet'in 6.8 inç büyüklüğündeki ekranı, FHD+ çözünürlük sunuyor ve damla çentik içeriyor. LG, bu çentiğe 16 MP çözünürlük sunan ön kamerasını eklemiş durumda. Ayrıca bu telefon, stylus kalem desteğine de sahip. Böylelikle tüketiciler, temin edecekleri bir dokunmatik ekran kalemi ile Velvet üzerinden çizimler yapabilecek ve notlar tutabilecekler. LG, bu özelliğin kullanılabilmesi için "Nebo" isimli bir not alma uygulamasını önyüklü olarak gönderiyor.

LG Velvet'in arka kısmına baktığımızda bizleri, 3'lü kamera kurulumu karşılıyor. Bu kurulumda 48 MP çözünürlük sunan ana kamera, 8 MP'lik geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlüğündeki derinlik sensörü yer alıyor.

LG Velvet, en çok da ASMR hayranlarına hitap edecek

LG'nin bugün itibarıyla duyurduğu orta seviye yeni akıllı telefonu Velvet, çeşitli kamera modları ile birlikte geliyor. Bu modlar arasında geçtiğimiz dönemlerin trendlerinden biri olan ASMR kayıt modu da bulunuyor. ASMR modunda telefonun mikrofon hassasiyeti maksimuma çıkarılarak gerçek ASMR deneyimini sunulmaya çalışıyor. Bu mod sayesinde tüketiciler, Velvet'i kullanarak ASMR videoları oluşturabilecekler. Ayrıca Velvet, yapay zeka destekli bir de sabit kamera moduna sahip. Bu mod, telefonun titreşimini minimalize ediyor.

LG Velvet, 5G bağlantı desteği sunan Snapdragon 765G'den güç alıyor. Bu gücü 8 GB'lık RAM ile destekleyen LG, yeni telefonunda 128 GB depolama alanı kullanıyor. Android 10 işletim sistemiyle çalışan telefon, 4.300 mAh'lık bataryası ile de tüketiciler için yeterli sayılabilecek bir kullanım süresi sunacak gibi görünüyor. Tüm bu özelliklere sahip olan Velvet'in, iyi bir orta segment telefon olduğunu söyleyebiliriz.

LG Velvet teknik özellikleri

Ekran: 6,8 inç POLED, FHD+ (2340 x 1080 piksel)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G (1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP

Bağlantı: 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS / Beidou, NFC, USB Type-C

Batarya: 4300mAh

İşletim Sistemi: Android 10

LG Velvet fiyatı

Güney Koreli teknoloji devi LG'nin tüm bu özelliklere sahip olan orta segment yeni telefonu Velvet, 15 Mayıs itibarıyla Güney Koreli tüketicilerin beğenisine sunulacak. Cihazın fiyatı, Güney Kore için 734 dolar (yaklaşık 5.310 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. iPhone 11'den bile daha yüksek fiyata sahip olan cihaza ilginin ne seviyede olacağını bekleyip göreceğiz.