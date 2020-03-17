Kısa bir süre önce çift ekranlı yeni amiral gemisi V60 ThinQ 5G'yi duyuran LG, telefonlarının mart ayında satışa sunulacağını açıklamıştı. Verdiği sözü tutan şirket, bazı telekomünikasyon şirketleri aracılığıyla yeni telefonunu satışa sundu.

Güney Koreli teknoloji devi LG, kısa bir süre önce çift ekranlı yeni amiral gemisi V60 ThinQ 5G modelini tüketicilerin beğenisine sundu. Normal koşullarda tek bir ekrana sahip olan telefon, kılıf gibi takılabilen ikinci bir ekrana sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Şirket, yaptığı lansmanda yeni amiral gemisi telefonunun fiyatını açıklamamıştı. Bugün itibarıyla ise LG V60 ThinQ 5G'nin fiyatı gün yüzüne çıktı.

LG yetkilileri, V60 ThinQ 5G'nin tanıtımları sırasında bu cihazın mart ayı içerisinde Kuzey Amerika, Avrupa ve pek çok Asya ülkesinde satışa sunulacağını açıklamıştı. Şirketten gelen yeni duyurulara göre ise tüketiciler LG'nin yeni telefonuna 20-26 Mart itibarıyla sahip olabilecekler. LG şimdilik, V60 ThinQ 5G satışlarını telekomünikasyon şirketleri aracılığıyla gerçekleştirecek.

LG tarafından yapılan açıklamalara göre tüketiciler; V60 ThinQ 5G'ye T-Mobile üzerinden sahip olmak istedikleri takdirde 799 dolar (yaklaşık 5.130 TL + vergiler) ödeme yapmak durumunda kalacaklar. T-Mobile, hizmet verdiği bölgelerdeki yasalar kapsamında bu telefonlar için 24 aya varan taksitler de yapabilecek.

T-Mobile, LG V60 ThinQ 5G'nin özel bir çift ekranlı versiyonunu ise bir süreliğine sadece seçili müşterilerine satacak. T-Mobile'ın şanslı müşterileri, 899 dolar (yaklaşık 5.770 TL + vergiler) karşılığında LG'nin yeni amiral gemisine ve bu telefonun T-Mobile'a özel ikinci ekran ekipmanına da sahip olabilecekler.

ABD'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Verizon da LG'nin yeni çift ekranlı amiral gemisini satacak. 26 Mart itibarıyla satışlarına başlayacak olan Verizon, bu telefon için müşterilerinden 949.99 dolar (yaklaşık 6.105 TL + vergiler) ödeme isteyecek. Verizon tarafından satılan LG V60 ThinQ 5G'lerin ikinci ekranı, LG aracılığıyla ücretsiz olarak temin edilebilecek.

ABD'de bulunan ve çok uluslu bir telekomünikasyon şirketi olan AT&T, tüketiciler için herhangi bir fiyat açıklaması henüz yapmadı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda telefonun satışlarına 20 Mart itibarıyla başlanacağı belirtilirken, V60 ThinQ 5G'yi satın alan müşterilerin, "AT&T Personal Cloud"u kullanacak ilk kişiler olacakları vurgulandı.

LG V60 ThinQ 5G teknik özellikleri