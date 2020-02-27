LG, V serisi amiral gemisi ailesinin yeni üyesi LG V60 ThinQ 5G'yi tanıttı. V60 ThinQ 5G, önceki model V50 ThinQ 5G'den miras aldığı temeli yeni nesil özelliklerle birleştiriyor.

LG, amiral gemisi akıllı telefonu V50 ThinQ 5G'nin yerine geçecek olan yeni cihazını tanıttı. Güney Koreli teknoloji devinin 2020 model amiral gemisi LG V60 ThinQ 5G, tasarım olarak selefine benzer özellikler sunmasına rağmen, daha güçlü donanımı ve geliştirilmiş özellikleriyle farkını ortaya koyuyor.

LG V60 ThinQ 5G, Snapdragon X55 5G Modem ile birlikte Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacak. Yeni nesil amiral gemisi, V50 ThinQ 5G'ye göre daha büyük olan 6,8 inç FHD+ OLED ekrana sahip. Ayrıca arka tarafında 64 MP ana kameraya, 13 MP 117 derecelik süper geniş açı sensörü ve ToF sensörü eşlik ediyor. Ayrıca ön tarafta 10 MP selfie kamerası bulunuyor.

LG, V60 ThinQ 5G'ye, ilk kez LG OLED TV'lerde tanıtılan bir ses işleme teknolojisi olan LG 3D Sound Engine'i de ekledi. Bu ses teknolojisi, oynatılan içerik türünü tanıyarak sesi daha sinematik bir kalite için uygun şekilde optimize ediyor. Akıllı telefonun 5.000 mAh'lik güçlü bir bataryaya sahip olduğunu da belirtelim.

Şirket ayrıca, 6.8 inç FHD+ OLED (2460 x 1080 piksel) ikinci ekran aksesuarını da tanıttı. Bu ikinci ekran, 2.05 inç (256x64 piksel) PMOLED Mono bildirim ekranına da sahip ve telefona USB Type-C ile bağlanıyor. Ayrıca çoklu görev, oyun ve eğlenceyi daha esnek bir hale getirmek için 360 Freestop menteşeye sahip.

LG V60 ThinQ 5G, Classy Blue ve Classy White renkleriyle piyasaya sürülecek. Telefon, önümüzdeki aydan itibaren Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da satışa sunulacak. Henüz fiyatlandırma hakkında ise açıklama yapılmadı.

LG V60 ThinQ 5G özellikleri: