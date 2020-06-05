LG'nin askeri dayanıklılığa sahip telefonu LG K41s, ülkemizde operatörler aracılığıyla Temmuz ayında satışa sunulacak. Telefonun satış fiyatı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

LG’nin Şubat ayında tanıttığı LG K41s’in Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı ortaya çıktı. Askeri dayanıklılık sertifikası Arkasında yer alan dört kamera ve multimedya fonksiyon tuşları ile beğeni toplayan telefon, önümüzdeki ay (Temmuz) Türkiye’de satışa sunulacak. Operatörler aracılığı ile satışa sunulacak Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.

Operatörler aracılığıyla peşin ve taksitli satış fiyatlarına sahip olması beklenen telefonun, donanım özellikleri bakımından giriş - orta seviye arasında olduğunu söyleyebiliriz. Gücünü Helio P22 yonga setinden alan telefon, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip. Telefonun ekranı ise 6,5 inçlik HD+ çözünürlüğe sahip. Bu özelliklere baktığımızda telefonun donanım bakımından pek bir iddiasının olmadığını görüyoruz, ancak bazı özellikleri de beklentileri karşılayacak gibi görünüyor.

Dörtlü arka kamera

Telefonun belki de en dikkat çeken yönü arkasında bulunan 4 kamera oldu. Bu kameralar sırasıyla; 13 MP ana sensör, 5 MP geniş açılı sensör, 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Ön tarafında ise damla çentikli bir ekrana yerleştirilen 8 MP’lik selfie kamerası yer alıyor.

Telefonun dikkat çeken özelliklerinden biri ise 7.1 ses deneyimi sunuyor olması. DTS: X 3D sinematik ses sistemi bulunan cihazın, MIL-STD 810G Askeri Amerikan Dayanıklılık Sertifikası aldığını da söylemek gerekiyor.

LG’nin yüksek dayanıklılığa sahip telefonu, önümüzdeki ay Türkiye’de satışa sunulacak. Telefonun Türkiye fiyatı hakkında bilgi geldiğinde sizleri de haberdar edeceğiz.

LG K41S Teknik Özellikleri