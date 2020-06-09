LG, OLED Ekranlı Yeni Nesil ThinQ Akıllı TV’lerini Tanıttı

Piyasaya sürdüğü tüketici elektroniği ürünleriyle bilinen teknoloji devi LG, yeni nesil ThinQ akıllı TV'lerini tanıttı. 4K Ultra HD çözünürlükte çalışabilen akıllı televizyonlar, aynı zamanda sesli asistanlar Alexa ve Google Asistan için de destek sunuyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, yeni nesil LG OLED AI ThinQ akıllı TV’lerini tanıttı. Adından da anlaşılabileceği üzere OLED bir ekran teknolojisi üzerine inşa edilen akıllı TV’ler, ince ve şık tasarımının yanı sıra müşterilerin bir akıllı televizyonda aradığı pek çok özelliği bünyesinde bulunduruyor.

Bu noktada LG imzalı OLED TV’lerin, TÜV Rheinland sertifikalı Eye Comfort Display ile gözle ilgili sağlık sorunlarını ve potansiyel uyku bozukluklarını azaltmak için tasarlandığı söyleniyor. Bu özellik, yüksek kaliteli görüntüler üretirken görüntü titremesini ve mavi ışık içeriğini azaltan bir teknoloji olarak biliniyor.

LG’nin yeni nesil OLED ThinQ akıllı televizyonları neler sunuyor?

Kullanıcılara mükemmele yakın siyahlar sunan yeni nesil LG ThinQ ailesi, 1 milyarlık bir renk gamını destekliyor. Öte yandan çözünürlük kısmına geldiğimizde 4K Sinema HDR ve HD Dynamic Tone Mapping Pro ile 4K Ultra HD çözünürlük, yeni nesil LG akıllı televizyonlarda müşterilere sunuluyor.

Akıllı televizyonlar, donanım kısmındaki gücünü diğer birçok LG akıllı TV’de de gördüğümüz Alpha 9 Gen 2 işlemcisinden alıyor. İşlemciye ek olarak günümüzde birçok teknolojik cihazda görmeye başladığımız sesli asistanlar Alexa ve Google Asistan destekleri de akıllı televizyonlarda yer alıyor.

Yeni OLED ThinQ ailesinin işletim sistemine gelecek olursak artık LG akıllı TV’lerde görmeye alıştığımız Linux çekirdeği üzerinde çalışan LG webOS işletim sistemin aynen bu televizyonlarda da yer aldığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Wi-Fi 802.11 ac ve Bluetooth 5.0 bağlantı seçenekleri de televizyonlarda yer alan özellikler arasında bulunuyor.

Güney Koreli firma; yeni nesil akıllı televizyonlarının fiyat etiketinin ne olacağından, cihazların hangi bölgelerde satışa sunulacağından ya da bunların ne zaman erişilebilir olacağından bahsetmedi. Bu soruların cevabını ancak ilerleyen günlerde şirketten yeni bir açıklama geldiğinde öğrenebileceğiz.