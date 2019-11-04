En Kullanışlı Link (URL) Kısaltma Siteleri (Goo.gl Alternati

Web sitelerinin belki de en çok tercih ettiği url kısaltma işlemi, çoğu yerde karakter sayısı limitinde size fayda sağlayabiliyor. Bununla birlikte link tıklanma sayısı gibi işlemlerin de takibi kolaylıkla yapılabiliyor. Bazı siteler bu konuda para kazanmanızı da sağlıyor aynı zamanda. Google link kısaltma ve diğer lınk kısaltma siteleri ile ilgili geniş bir içerik hazırlıyoruz. Hazırsanız başlayalım.

Hesap izleme ya da link kısaltma işlemi, geneli itibariyle siteye kaç kişi girmiş, kaç kişi tıklamış gibi detayları ve diğer bütün analizleri geniş bir veri olarak izlemenize imkan sağlıyor. Bu konuda Google tarafından yapılan açıklamalar, url kısaltma desteğinin bitireceğini geçmiş dönemde göstermişti.

Haliyle de insanlar Google alternatifi url kısaltma sitelerine yönelmeye başladı. Bu yazımızda da sizin için alternatif siteler hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Yılın en gözde link (URL) kısaltma siteleri:

Url kısaltma siteleri sürekli kendini yeniliyor ve dönemine uyumlu hale geliyor. Bu yazımızda da bu konuya dikkat çekiyoruz. Çünkü hem 2019 tarihi itibariyle hayatımıza pek çok url kısaltma sitesi dahil oluyor, hem de bu sitelerin kullanım seçimlerine göz atmak sürekli yorabiliyor.

Bu yüzden sitemiz üzerinde yer alan güncellemelere göz atarak sizler de kendiniz için önemli olan her çalışmayı takip edebilirsiniz. Url link kısaltma sitelerini görselleri ile birlikte aşağıda görebilirsiniz.

1. Site ismi: Bit.ly:

Belki de uzun süredir duyduğumuz ve yıllardır hizmet veren Bit.ly sitesi, kendi içinde önemli bir yere sahip. Url kısaltmak için tercih edilen en sağlıklı yöntemlerden biri olarak çıkıyor karşımıza. Ayrıca önerilen en iyi url kısaltma sitelerinden biri olarak tercih ediliyor.

Url izlemesi yapabiliyor ve popüler tıklamaları detaylı olarak takip edebiliyorsunuz. Siteye girip url kısaltma işlemini hemen yapabilirsiniz. Lakin link takibi yapmak istiyorsanız, o zaman biraz daha zaman ayırıp üyelik hesabı açmanız olacaktır.

Linkleriniz bit.ly olarak değişmiş olacağı için işiniz kolaylaşacaktır. Üyelik açtığınız zamanda tek bir üyelik ile pek çok bağlantıyı görebilir, kontrolünü ve takibini yapabilirsiniz. Siteye gitmek için buraya tıklayın.

2. Polr:

Kendinize ait bir url kısaltma tekniğiniz var mı? Ya da kullanmayı düşünür müydünüz? GitHub, Polr kullanarak kendinize ait bir url kısaltma sistemi oluşturabilirsiniz. Geliştiriciler 2017 senesinden beri bu platformu kullanıyor ve güncel bir şekilde çalışmalarını izleyebiliyorlar bu sayede.

Bir programlama deneyiminiz var ise kendinize göre url kısaltma biçimi oluşturabilirsiniz. Tıklamaları ücretsiz görebilirsiniz ayrıca. Bir nevi basit ama etkili bir trafik izleme aracıdır diyebiliriz Polr için. Siteye gitmek için buraya tıklayın.

3. TinyURL:

Hem hızlı, hem Anonim hem de kolay bir şekilde url kısaltmanıza imkan veren bu site, 2002 senesinden beri çalışıyor ve oldukça stabil. Bu siteden çok daha iyi kısaltıcılar olduğunu söyleyebiliriz ama bu sitenin en önemli özelliği, birkaç saniye içinde link kısaltmanız olacak.

Bu sitenin bir diğer özelliği de kısa url almanız için size sağladığı araç çubuğu düğmesi oluyor. Bu sitede raporlama ve benzeri bir izleme özelliği yok. Siteye gitmek için buraya tıklayın.

4. Yourls:

Kendi kendine site barındırma konusunda önemli bir link diyebiliriz. Özelleştirilmiş bir URL arıyorsanız, Yourls sizin için güzel bir alternatif olacaktır. Ücretsiz ve açık kaynak koduna sahip olması, kısaltılmış url bandında çok daha verimli bir çalışma yapmanızı sağlayacaktır.

Uzun url leri doğrudan tarayıcınız üzerinden çevirmeniz için imkan sağlayan bu site, tek bir tıklama kadar size yakın. Siteye gitmek için buraya tıklayın.

5. Ow.ly:

URL kısaltmak için kullanabileceğiniz bir diğer site de bu site. Linklerinizi ve bağlantılarınızı detaylı olarak izlemeniz gerekiyor ise bu site size bu konuda etkili bir çözüm aracı sunuyor.

Hootsuite kullanıcı olarak Ow.ly bağlantısı üzerinden kolaylıkla işleminizi halledebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken hızlıca bir hesap oluşturmak. Sosyal medya yayınlarınızı kolaylıkla programlayabilirsiniz bu site sayesinde. Siteye gitmek için buraya tıklayın.

6. Bl.ink:

Bir nevi göz kırpmak olarak isimlendirilen bu site, tam donanımlı bir url kısaltma sitesidir. Siteye giriş yaparak linklerinizi hızlıca küçük kelimelere dönüştürebilirsiniz. Kontrol paneli, her bağlantıyı detaylı olarak izleminizi sağlayacaktır.

Kontrol edebileceğiniz pek çok detay bulunduğu için, analitik olarak da her sonucu alabilirsiniz. Ücretli ve ücretsiz hesaplara sahip olan bu site, 1000’e kadar ücretsiz bağlantı sunmaktadır. Bunların hepsini tek bir hesap ile takip edebilirsiniz. Ayda yüzlerce bağlantıya ihtiyaç duyuyor iseniz, bu konuda da ücretli hesaba geçiş yapmanız yeterli olacaktır. Siteye gitmek için buraya tıklayın.

7. T2m:

t2m.io olarak sunulan bu site, ihtiyaç dahilinde size QR kısa kodlarından da sunuyor. Tam özellikli bir url kısaltma sitesi olduğu için de etkili bir kullanım sağlıyor. Sitenin en büyük yararı, bağlantılarınızı rahatlıkla takip etmeniz olacaktır.

Url trafiğinizi de kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Aylık 7 ABD doları ile pek çok konuda hizmet alabilir ve tam fonksiyonel olarak siteyi kullanabilirsiniz. Siteye gitmek için buraya tıklayın.

8. Bit.do:

Bit.do sitesine erişmek için hesaba ihtiyacınız yok. Hemen siteye ulaşabilir ve kolaylıkla linkinizi kısaltabilirsiniz. Link logosu olarak karahindibayı kendine tasarım edinmiş olan site, oldukça hızlı bir şekilde bağlantılarınızı yapıştırmanızı sağlayacaktır.

Kısalt benzeri özel bir kelime ile bağlantılarınızı cümleleyebilirsiniz. QR kod olarak da hızlı bir bağlantı kurma özelliğine sahip diyebiliriz. Siteye gitmek için buraya tıklayın.

9. Tiny.cc

Bit.ly sitesi gibi bu site de sayfalık kısaltıcılar olarak karşımıza çıkıyor ve oldukça sağlıklı bir site olduğu biliniyor. Bağlantılarınızı yeniden oluşturuyor, analiz ediyor ve düzenlemenizi sağlıyor. Hesap açmadan kullanabiliyorsunuz.

Ama analizlere bakmak için bir hesaba ihtiyacınız olması gerekiyor. Aylık 5 dolardan başlayan fiyatlarla detaylı analizlere ulaşabiliyorsunuz. Analiz istemiyor, sadece link kısaltma özelliğinden faydalanmak istiyorsanız o zaman siteye ücretsiz olarak ulaşabilir ve hemen ihtiyaçlarınızı çözümleyebilirsiniz. Siteye gitmek için buraya tıklayın.

10. AdF.ly

Bu siteyi pek çok kişi duymuştur. Logosunu bir bal arısından alan site, kampanyaları izlemek için ve profesyonellerin kullanmak için tercih ettiği önemli bir sitedir. Url kısaltma konusunda reklam veren bir site olan AdF.ly, aynı zamanda para kazandırma ile de ilgili çalışmalar sunuyor.

Link kısaltarak reklam verebilir ve linkinize gelen tıklamaları reklamlara dönüştürebilirsiniz. Kısa bir bağlantı ekleyerek, reklamlardan para kazanabilirsiniz. Bağlantılarınızdan minimum 5 Dolar kazanarak ödemelerinizi alabilirsiniz.

Ayrıntılı istatistikler de bu siteler için oldukça önemlidir. Bu yüzden AdF.ly sitesi kendine has bir yaklaşımda karşımıza çıkıyor ve çözümleri ön plana çıkarmaya tüm hızıyla devam ediyor. Siteye gitmek için buraya tıklayın.

Site kısaltma programları arasında en çok sevilen ve en çok kullanılanları sizin için derledik. Bu siteler hem çalışmalarınıza yardımcı olacak hem de linkleri izlemeniz için büyük kolaylık sağlayacaktır. Popüler link kısaltıcı sitelerine gitmek için tek yapmanız gereken linkleri tıklamanız olacaktır.