LinkedIn, Yeni Canlı Yayın Servisi LinkedIn Live’ı Tanıttı

600 milyona yakın kullanıcısı olan sosyal medya ağı LinkedIn, kendi canlı video yayın platformunu tanıttı.

Sosyal medya platformları arasında daha farklı bir yerde duran ve daha çok iş temelli olan sosyal medya sitesi LinkedIn, dünya çapında 600 milyona yakın kullanıcıya sahip. Genellikle yazılı içeriklerin bulunduğu platform, şimdi kendi video servisini devreye sokma hazırlığı içerisinde.

Firmaya göre, sosyal medya platformunda en hızlı büyüyen içerik çeşidi video içerikler. Sosyal medya sitesi de buna göre adımlar atıyor.

Yeni video servisi sayesinde bütün LinkedIn için içerikler yayınlamak mümkün olacak. Ek olarak, sadece istenilen kişilere canlı olarak video yayını yapmak mümkün olacak.

Yeni LinkedIn Live’ın betası ilk olarak ABD’de yayınlandı. Beta süreci yalnızca davet üzerinden ilerleyecek. Daha sonra ise başvurular açılacak. Özelliğin herkese açılması ve herkesin video içerik yapmasına izin verilmesi ise biraz zaman alacak gibi duruyor.

LinkedIn’in planları, sitenin içeriğini oluşturan paylaşımların video versiyonlarının ortaya çıkacağı yönünde. Yani LinkedIn’de soru cevap uygulamaları, akıl hocalarının ve influencer’ların konuşmaları, konferanslar gibi içerikler olması bekleniyor.

LinkedIn, başarılı bir servis üretmek amacıyla oldukça ciddi çalışmalar yürütüyor. Üçüncü parti yayın platformu geliştiricileri ile çalışan firma, oldukça göz alıcı ve sıkıntısız bir yayın hizmeti sunmayı amaçlıyor. Bu firmalar arasında Wirecast, Switcher Studio, Wowza Media Systems, Socialive ve Brandlive gibi firmalar var. LinkedIn’e göre, gelecek haftalarda daha fazla firma katılacak. LinkedIn ayrıca ilk aşamada içerikleri üretmesi için bu uygulamalardaki içerik üreticileriyle anlaşacak ve kendi anlayışına uygun video içerikler üretilmesini sağlayacak.

Firma ayrıca Microsoft ile de işbirliği içerisinde bulunuyor. Microsoft Azure Media Servisleri, uygulamanın ihtiyacı olan şifrelemeyi sunacak. Microsoft LinkedIn’i 2016 yılında almasına rağmen, ürünlerin entegrasyonu açısından hep diğer birimlerinden mesafeli tutmuştu.

2017 yılında ilk kez kendi video sistemini kurmaya başlayan LinkedIn, o günden bu yana ciddi bir trafik ve kullanıcı etkileşimi artışı yaşamıştı. Firma, geç de olsa video hizmetlerinin hakkını veriyor.