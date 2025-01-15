LinkedIn, iş arayanlar ve işe alım yapanlar için geliştirdiği yeni yapay zekâ araçlarını duyurdu. Yeni araçlar ücretsiz ve erişilebilir durumda.

LinkedIn, iş arayanlar ve işe alım yapanlar için yeni yapay zekâ araçları sunduğunu açıkladı. Linkedin başvurularında zaman kaybını azaltmak amacıyla geliştirdiği iki yeni aracı, kullanıcılarının hizmetine ücretsiz sunuyor.

LinkedIn'in yeni araçları, platformdaki kullanıcıların daha verimli iş başvuruları yapmalarını ve uygun adayları daha hızlı bulmalarını sağlıyor olacak.

"Jobs Match" zaman kazandıracak

Şirket, "Jobs Match" adlı yeni aracını, başvurulan iş ilanlarının değerini değerlendiren ve zaman kazandıran bir özellik olarak tanıttı. Yeni araç LinkedIn kullanıcılarına, başvurdukları pozisyonun kendilerine uygun olup olmadığı konusunda anlık geri bildirim veriyor. Ayrıca, küçük işletmeler için geliştirilen yapay zekâ destekli işe alım ajansı da, başvuru süreçlerini kolaylaştırarak küçük işletmelerin doğru adaylara ulaşmalarını sağlıyor.

Bu araçların her ikisi de LinkedIn'in kendi yapay zekâ teknolojisi ve verileri kullanılarak geliştirildi. Şirket, kullanıcıların iş arama ve işe alım süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları azaltmayı hedefliyor. LinkedIn, geçmişte OpenAI teknolojilerini kullanarak benzer ürünler geliştirmişti, ancak bu araçlar tamamen kendi iç teknolojilerini kullanıyor.

LinkedIn’in sunduğu bu yeni ücretsiz araçlar, kullanıcılar için iş başvuru süreçlerini kolaylaştırırken, küçük işletmelerin de doğru adayları bulmasına yardımcı olacak.