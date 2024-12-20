Microsoft'un kurumsal hayata odaklanan sosyal medya platformu Linkedln, 2024 yılı için özet yayımladı. Ancak bu özet, iş hayatımızla uzaktan yakından ilgili değildi.

2024 yılının sonuna gelmemiz ile çevrim içi platformların yayımladıkları yıllık özetleri sık sık konuştuk. Bu bağlamda; YouTube'dan tutun da Steam'e kadar pek çok platform, kendi çapında yıllık özet yayımladı. Şimdiyse iş dünyasının sosyal medya platformu olan Linkedln de bu kervana katılmış durumda.

Ancak Linkedln'in yıllık özeti, oldukça alakasız detaylar içeriyor. Belki hatırlayan okurlarımız vardır; mayıs ayında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Linkedln'e birkaç kelime oyunu eklendiğinden bahsetmiştik. İşte Linkedln'in hazırladığı yıllık özet, platformda yapabileceğimiz onca şey varken sadece bu oyunlara odaklanıyor.

Linkedln'in yıllık özeti böyle görünüyor:

Linkedln'in oluşturduğu yıllık özette, en çok hangi Linkedln oyununu oynadığınız, bu oyunda kaç galibiyet elde ettiğiniz, kaç şirket CEO'sundan daha iyi performans gösterdiğiniz ve girdiğiniz yüzdelik dilim gibi istatistiklere yer veriliyor. Buna gerçekten gerek var mıydı? Bu sorunun cevabını siz değerli okurlarımıza bırakıyoruz.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Linkedln yetkililerinden Lakshman Somasundaram oldu.Somasundaram tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, yıllık özetlerine ilişkin bir e-posta alacaklar ve yukarıda paylaştığımız ekran görüntüsünde olduğu gibi kendi istatistiklerini görecekler.