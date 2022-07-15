Vücudun Yağlı, Kilolu Bölgelerine İlgi Duymak: Lipofili

Bazı insanlar, standart vücut ölçülerine sahip olan insanlar yerine aşırı kilolu insanlara karşı cinsel istek duyabilirler. Sanılanın aksine bu isteği duymakta tuhaf bir durum yoktur. Ancak bu durum saplantıya dönüşebilir, bu saplantıya da bilimsel olarak "lipofili" ya da "yağ fetişizmi" adı verilir.

Çeşitli psikolojik rahatsızlıkların tanımlandığı, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı'nın beşincisine göre panik bozukluklar, stres bozuklukları, somatoform bozukluklar, konversiyon bozukluk ve yeme bozuklukları gibi hastalıklar DSM - V kriterleri içerisinde değerlendirilebiliyor. Yine DSM - V kriterleri içerisinde yer alan parafili; zorunlu olarak veya olmayarak alışılmadık nesne veya eylemlere karşı cinsel istek duymak, uyarılmak anlamına geliyor. Bu bakımdan yağ kütlesine karşı cinsel çekim duymak anlamına gelen lipofili de bir parafili türü olarak değerlendirilmekte diyebiliriz.

Lipofilisi olan bir birey, vücudun dolgun ve nispeten yağlı diyebileceğimiz bölgelerine karşı ilgi duyabilir. Özellikle şişmanlıktan hoşlanan bir kişinin partnerinin kişiliğine bakmak yerine, partnerinin vücudunun şişman olmasına önem verdiği söylenebilir.

Lipofilisi olanlar, aşırı kilolu veya obez kişilere karşı cinsel çekim duyabilir.

Şişmanlık fetişizmi olan birisi, gündelik yaşamda karşılaştığı kişilerin vücutlarının cüssesi, kilolu olma derecesi ve yumuşaklığı konusunda ilginç biçimde takıntılı olabiliyor. Bu nedenle aşırı kilolu insanlar, lipofili sahibi olan biri için oldukça çekici olabiliyor. Tabii ki şişman insanların ilgi çekici bulunması anormal bir durum değil, sadece lipofilisi olan birisi için ekstra ilgi çekici olmasına vurgu yaptığımızı bilmelisiniz.

Kilolu bireylere karşı fetiş derecesinde ilgisi olan kişiler, özellikle vücudun bazı bölümlerini daha fazla fetiş nesnesi haline getirebiliyorlar. Örneğin, ‘şişman karın’, ‘yağlı uyluk’, ‘kilolu iri kalça’, ‘tombul yüz’, ‘kilolu yanak’ gibi.

Lipofili olan birisinin, partnerini besleyerek şişmanlatma gibi başka fetişleri de olabiliyor.

Şişman fetişizminin genelde kasten yemek yedirme davranışı ile birlikte ortaya çıktığını görmek mümkün. Bu davranış genelde besleyen taraf ile beslenen taraf arasında ortaya çıkabiliyor.

Hatta TLC Sıra Dışı Hayatlar adlı TV programında Amy ve Tammy kardeşlerin hikayesi bu konuya örnek verilebilir. Kardeşlerden Tammy, Amy gibi fazla kilolarını vermeye çalışırken, Tammy’nin erkek arkadaşı şişman fetişizmi olduğu için sürekli Tammy’nin yemek yemesini istemekte. Yine buna benzer örnekleri TLC’nin diğer programı Ağır Yaşamlar’da işlenen Laura Perez, Christina Phillips ve Lupe Samano gibi birçok kadın katılımcının öyküsünde görebiliyoruz.

Kaynakça: 1, 2, 3