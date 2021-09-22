Litvanya: Xiaomi Telefonlarınızı Çöpe Atın

Çin’de üretilen akıllı telefonlarda yerleşik sansür özelliği tespit eden Litvanya Savunma Bakanlığı, vatandaşlarına Xiaomi marka akıllı telefonlarını çöpe atmalarını ve yenisini almamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ülkeyi harekete geçiren yerleşik sansür özelliği, Litvanya Savunma Bakanlığı'nın Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ile birlikte hazırladığı rapor sonrasında ortaya çıktı. Raporda açıklanan bilgilere göre Xiaomi, Çin'de bulunan akıllı telefonlarında "Özgür Tibet", "Çok yaşa bağımsız Tayvan", "demokrasi hareketleri" gibi bazı terimleri tespit etme ve sansürleme özelliklerini kullanmaya başlamış.

Bakanlık, bu özelliğin Avrupa'da satışa sürülen Xiaomi Mi 10T 5G telefonlarda da bulunduğunu tespit ettiklerini, şimdilik bu özellik devre dışı olsa da uzaktan müdahale ile yerleşik sansürün aktif edilebileceğini dile getirdi.

Xiaomi marka telefonların Singapur'da bir sunucuya gizli veri ilettiği ortaya çıktı

Yayınlanan raporda yukarıda saydığımız terimlerle birlikte toplam 449 Çince terimin sansür listesinde olduğu belirtilirken, yerleşik sansürün tarayıcı üzerinden yapılan aktivitelerde de uygulandığı dile getirildi. Savunma Bakanlığı, Litvanya'da yaşayan vatandaşlarından Xiaomi marka telefonlarını çöpe atmalarını ve aynı markaya ait başka bir telefon almamaları gerektiğini vurguladı.

Savunma Bakanı Yardımcısı Margiris Abukevicius, raporun yayınlanmasından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Tavsiyemiz yeni Çin telefonlarını satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan da mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmanızdır."

Ulusal Siber Merkezi, Xiaomi telefonların Singapur'da yer alan bir sunucuya şifreli telefon kullanım verilerini gönderdiğini tespit ettiklerini dile getirdi. P40 5G telefonda da aynı açık tespit edilirken, OnePlus marka telefonlarda yerleşik sansür ya da gizlice veri gönderimi gibi özelliklerin yer almadığı belirtildi.