Logan Paul'un Airplane Mode Filminden İlk Fragman Yayınlandı

Ülkemizde adeta seri üretime geçen YouTuber filmleri furyası yurtdışında da sürüyor. Son olarak Logan Paul, sinema perdesinde karşımıza çıkacak.

Yaklaşık 1 ayda prodüksiyon süreci sonlanıp vizyona giren filmlerin aksine, Logan Paul'un sinema filmi neredeyse 3 senedir hazırlanıyor. Dönem içerisinde adı çeşitli skandallara karışan Paul, filmi birkaç kez ertelemek durumunda kalmıştı. Ancak en sonunda filmin fragmanı karşımıza çıktı.

Senaryosunu Logan Paul'un yazdığı film, bir uçağın telefonunu ısrarla uçak moduna almayan kullanıcılar yüzünden düşüşe geçmesini işliyor. Avustralya'ya giden uçak hızla irtifa kaybederken, uçaktaki YouTuber tayfası ve diğer yolcular bir anda kendilerini bir kaosun ortasında buluyor.

Filmde Logan Paul'a kardeşi Jake Paul'un yanı sıra, Casey Neistat ve Vine yıldızı King Bach gibi isimler eşlik ediyor. 8 Şubat'ta izleyicilerle buluşacak olan film ilk olarak Mammooth Film Fesitavli'nde sahne alacak. Sonraki süreçte ise filmin çeşitli stream platformlarında yayınlanması bekleniyor.

İşte Airplane Mode'un Fragmanı: