Logan Paul'un 5,2 milyon dolar ödeyerek rekor fiyata satın aldığı Pokemon kartı, NFT haline getirildi. Paul, bu NFT'yi kurucu ortaklarından olduğu Liquid Marketplace isimli platformda listeledi. Ancak NFT, yalnızca bir kişinin olamayacak.

Dünyanın en popüler YouTuberl'arından bir tanesi olan Logan Paul, Pokemon kartlarına para harcamaktan korkmayan isimlerden bir tanesi. Bugüne dek milyonlarca dolarlık harcama yapıp en özel kartları satın alan YouTuber'ın en kıymetli Pokemon kartı ise tam 5,2 milyon dolar değerinde. Bu benzersiz kart, fiyatı nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde bir video paylaşan Paul, 5,2 milyon dolarlık Pokemon kartını nasıl aldığını anlattı. Yaptığı açıklamalarda bunun zorlu bir süreç olduğundan bahseden Paul, açıklamalar sırasında bir de bomba patlattı. Öyle ki söz konusu kart, NFT haline de getirilmişti. Peki bu NFT hangi platformda yer alıyor ve ne kadar değer biçiliyor?

İşte Logan Paul'un 5,2 milyon dolara satın aldığı o Pokemon kartı:

Logan Paul, kripto para dünyası ile de haşır neşir olan isimlerden bir tanesi. Hatta ünlü YouTuber'ın kurucu ortaklarından olduğu bir kripto platformu da var. Liquid Marketplace isimli bu platformda bazı NFT'ler yer alıyor. İşte Paul'un 5,2 milyon dolara satın aldığı kart da NFT haline getirildikten sonra bu platformda listelendi. Ancak buradaki mantık satış değil, ortaklık üzerine kurulu. Peki nasıl?

Liquid Marketplace, alıştığımız NFT pazarlarından biraz daha farklı bir yapıya sahip. Öyle ki bu platformu kullanarak fiziksel hayattaki gerçek nesnelere veya dijital dünya için üretilmiş NFT'lere sahip ortak olunabiliyor. Bu bağlamda; dileyen kişiler Logan Paul'un Pokemon kartına ortak olabilecekler. Bu da ortaklar için söz hakkı doğuracak. Paul, ortaklık kurulduktan sonra topluluğun aldığı karara göre hareket edecek ve diğer NFT sahipleri izin verirse, Pokemon kartını boynunda taşıyabilecek. Kart, kullanımına izin verilmediği zaman bir kasanın içerisinde muhafaza edilecek.