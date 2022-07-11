Bir Oyun Geliştiriciden Dikkat Çeken NFT Açıklaması!

Brezilya'da gerçekleştirilen "International Games" festivali, bağımsız geliştiricinin NFT açıklamasıyla sarsıldı. NFT'lerin ve diğer yeni teknolojilerin oyunlara entegre olmasını sert bir şekilde eleştiren geliştirici, oyunseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Brezilya, geçtiğimiz günlerde "International Games" isimli video oyun festivaline ev sahipliği yaptı. Etkinlikler kapsamında video oyun dünyasının geldiği nokta ve sektörün geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Bu bağlamda; sektörün geleceğine ilişkin konuşan isimlerden bir tanesi de Chroma Squad isimli oyunun geliştiricisi Mark Venturelli'ydi. "Oyun Tasarımının Geleceği" başlıklı bir konuşma yapan Venturelli, kimsenin beklemediği bir çıkış yaparak festivale damgasını vurdu.

Mark Venturelli, daha önce yetkililere yapacağını söylediği konuşmayı habersizce değiştirmiş ve "NFT'ler neden bir kabus?" şekline getirmişti. Mark Venturelli, yaptığı açıklamalar boyunca, NFT ve blokchain teknolojilerinin video oyunlara entegre edilmesine karşı çıkmış ve yaptığı bu açıklamalar karşısında büyük alkış toplamıştı. Ancak burada dikkat çeken bir husus vardı. Öyle ki International Games etkinliklerinin bazı sponsorlar, blokchain teknolojileri, NFT'ler ve hatta web 3 teknolojileriyle ilgileniyordu.

"Bu teknolojilerin video oyun dünyasının geleceği için hiçbir etkisi yok"

Video oyun dünyasını yakından takip eden okurlarımız bilir; Ubisoft gibi oyun dünyasının önemli isimleri de bağımsız geliştiriciler de bir süredir NFT'lerle ilgili adımlar atıyorlar. Mark Venturelli ise bu duruma karşı çıkıyor. Yaptığı açıklamalarda NFT, blokchain ve web 3 gibi teknolojilerin video oyun dünyasının geleceği için hiçbir etkiye sahip olmadığını söyleyen geliştirici, buradaki meselenin balinaları tatmin etmek olduğunu belirtiyor. Venturelli'ye göre nasıl kripto para piyasalarına hakim olan balinalar sıradan yatırımcının canını yakıyor, bunun aynısı video oyun dünyasına entegre edilen NFT'lerde de yaşanacak. Geliştirici, kazananın her zaman büyük balinalar olacağını, biz sıradan oyun tutkunlarının kaybetmeye mahkum edileceğini söylüyor. Bu sözlerini daha açıklayıcı bir hale getiren Mark Venturelli, yaşanacakları şöyle izah etti: Oyuncular, para kazanmak için NFT odaklı oyunlara yönelecekler. Ancak türlü zorluklarla sahip olunan NFT'ler, satılmak istendiğinde oldukça değersiz olacak.

Kendisi gibi bağımsız geliştiricilere bir çağrı yapan Venturelli, tüm geliştiricileri boykota davet etti. NFT ve blokchain teknolojilerinin ardındaki şirketlerin zaten çok büyük olduğundan bahseden bağımsız geliştirici, yaşananlara kayıtsız kalmanın yenilgiyi kabul etmek olacağını belirtiyor. Bu yüzden bağımsız geliştiricilerin hiç olmadığı kadar çok çalışması ve oyuncunun ilgisini çekmesi gerekiyor. Venturelli'ye göre oyuncular da bu sektörden uzak kalmalılar.

Konferans sırasında hiçbir sansür uygulaması yapılmadı!

Haberimizin başında, International Games isimli festivalin sponsorları arasında NFT, blokchain ve web 3 üzerine çalışan şirketlerin bulunduğunu söylemiştik. Yapılan açıklamalar, Venturelli'nin konuşmasının yarıda kesildiğinin, geliştiriciye sansür uygulandığının düşünülmesine yol açmış olabilir. Ancak böyle bir şey yaşanmadı. Geliştirici, oldukça sert açıklamanın başından sonuna kadar sorunsuz bir şekilde konuştu. Kimse Venturelli'ye neden böyle şeyler söylediğine dair hesap sormadı.

Konuşma esnasında yaşananları anlatan Mark Venturelli, "Sponsorların gerçekten kızdığını duydum." dedi. Hatta o esnada bazı sponsorların araya girmek istediğinden bahseden Venturelli, organizasyon şirketi BIG'in hiçbir hamle yapmadığını ve konuşmasına devam etmesi için kendisine izin verdiklerini söyledi. Bu olayın sonu nereye varır bilinmez ancak Venturelli'nin konuşma sırasında ayakta alkışlanması, video oyun tutkunlarının NFT-video oyun entegrasyonuna bakış açısının nasıl olduğunu açıkça gözler önüne sermiş oldu.