LoL Şampiyonu Kog'Maw, Yeni Tasarım Güncellemesi Alıyor

League of Legends'ın karanlık köpeği Kog'Maw, oynarken oyuncuya kolaylık sağlayacak yeni bir tasarım güncellemesi alıyor. Güncelleme sayesinde şampiyon daha görünür hale getirilecek.

Türkiye’nin en çok oynanan MOBA oyunlarından League of Legends’a yeni bir tasarım güncellemesi geliyor. Bu küçük güncellemenin amacı, LoL şampiyonlarından birini oyun sırasında daha kolay takip ve kontrol edilebilir kılmak.

League of Legends karakteri Kog’Maw, yakında gelecek güncelleme sayesinde ‘revize’ edilmiş bir görünüm kazanacak. LoL’ün görsel efekt sanatçısı Oliver McDonald'ın Twitter’da paylaştığı görünüm sayesinde Kog’Maw karakteri oyun sırasında çok daha kolay takip edilebilecek.

Kog’Maw şampiyonunun oynanabilirliği artacak

League of Legends şampiyon ve kostümlerinin görsel efekt sorumlusu Oliver McDonald, geçtiğimiz günlerde Kog’Maw karakterine gelecek değişiklikleri gösteren bir dizi tweet paylaştı. Gönderilerinde değişiklikleri açıkça anlatan McDonald’a göre bu güncelleme sayesinde şampiyonun hareketleri daha görünür olacak ve menzili daha kolay takip edilebilecek. Doku ve efektler üzerinde yapılan geliştirmelerin açıkça gösterildiği Twitter gönderileri ise şu şekilde:

Kog’Maw’ın yeni görünümü ve efektleri:

Lion Dance Kog’Maw için yeni E efekti:

Tasarımların yan yana karşılaştırılması:

"Evet, güncellenmiş karakter görünümü bu. Maalesef bu güncellemeyi bir karakter tasarımcısının yaratmış olması şans eseri bir şekilde gerçekleşti. Biz sadece bir araya getirdik. Hâlâ görsel efekt güncellemeleri için resmi olarak görevlendirilmiş bir karakter tasarımcımız yok."

Güncelleme bu hafta oyuna eklenecek

Kog’Maw tasarımına yapılan geliştirmeler renk değişikliğinden çok canlılığı artırmaya yönelik. 1350 ve üzeri RP değerinde olmayan karakterlere özel efekt güncellemeleri yapılmıyor. Ancak Lion Dance Kog’Maw 1350 RP değerinde olduğu için yeni bir E efekti de güncellemeye eklenmiş. Oliver McDonald’ın aktardığına göre güncelleme 14 Nisan’da oyunculara sunulacak.