İnönü Vakfı, Lozan Antlaşması'nın 100. yılı yaklaşırken antlaşmayı içeren bir internet sitesi açtı. Araştırmacıların çalışmalarına destek olma amacıyla açılan site, antlaşmaya ait belgeler, fotoğraflar gibi birçok şeyi içeriyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin özgür ve bağımsız bir ülke olduğunu tüm dünyaya duyuran Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmıştı. İsmet İnönü liderliğindeki bir heyetle imzalanan antlaşma, önümüzdeki günlerde 100. yılını dolduracak.

Şimdi ise barış antlaşmasının yüzüncü yılı şerefine İnönü Vakfı’ndan bir hamle geldi. Vakıf, tarihi antlaşma için bir web sitesi hazırladı.

Sitede Lozan’a dair belgeler ve fotoğraflar yer alıyor

Lozan Antlaşmasını dijitale taşıyan internet sitesine buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hazırlanan site, Lozan’ı internete taşıyor ve birçok belgeye göz atma imkânını vatandaşlara tanıyor. Vakıf, arşivindeki bilgilerin araştırmacıların çalışmalarına destek olması amacıyla bu sayfaya eklendiğini ifade ediyor.

Siteyi incelediğimizde, belgeler, fotoğraflar, karikatürler ve videolar gibi birçok şeyin yer aldığını görebiliyoruz. İnönü arşivinde bulunan bilgilerin yer aldığı sitedeki belgelerin, sınıflandırıldığı ve Türkçe olarak eklendiği de vakıf tarafından belirtiliyor.

Sitedeki belgeler kısmında Lozan Antlaşması’na ulaşılabilirken; telgraflar, röportajlar, mektuplar gibi bilgiler de yer alıyor. Fotoğraflar arşivine girildiğinde ise Lozan Antlaşması’nın imzalanma anı gibi birçok görsel karşımıza çıkıyor.