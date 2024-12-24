Genel itibarıyla arabaların muazzam tasarımlarına diyecek laf yok. Hatta arabaların iç ve dış dizaynlarındaki görsel şölene de söz yok. Ancak Lucid markaları arabalarda kafaları karıştıran bir nokta var.

Lucid’in Air modellerinin kapı altlarında tuhaf koordinatlar bulunur. Peki bu karışık numaralar neyi anlatmak ister?

Gelin, cevaplayalım.

Lucid’in Air modellerinde bulunan ve arabaların kapılarına yerleştirilen bu tuhaf koordinatlar, şirketin ana eyaleti olan Kaliforniya’nın doğal güzelliklerini yansıtmayı hedefler.

Bu koordinatların her biri, Kaliforniya’nın farklı saatlerinde ve farklı eyaletlerinde, havanın hangi renklerde ve temada olduğunu yansıtır. Yani bir Lucid Air alıcısı, arabasını koordinatların simgelediği renk yelpazesinden seçebilir.

Örneğin Lucid’in kıdemli renk ve malzeme müdürü olan Sue Magnusson’a göre Santa Monica isimli renk, ABD'nin Santa Monica ilçesinden ilham alınarak tasarlanmıştır.

Magnusson, Santa Cruz’u şu cümleleriyle anlatır: “Aslında, güneş henüz tam olarak doğmamışken Santa Monica'yı hayal etmekle ilgiliydi. Çok sisli ve puslu ve gri ve beyazlardan oluşan bu belirsiz pusa bakıyorsunuz. Santa Monica günün ilk kısmı. Başlangıç ​​noktalarının uyanışı ve bu, ilk tanışmamıza kendini ödünç verdi. Bu mükemmel, doğal bir bağlantıydı.”

Lucid, bu model ile birlikte aracın bazı koltuklarını ve döşemelerini “Gümüş okaliptus” ile vurgular. Aslında bu da Santa Monica plajlarında bulunan odunlara bir gönderme niteliğinde.

Santa Cruz da bir sonraki renk kombinasyonudur ve Santa Monica’ya büyük benzerlik gösterir.

Santa Cruz, Kaliforniya’nın öğle vakitlerinde gökyüzünün büründüğü rengi temsil eder. Koyu ön koltuklarla kesilen parlak renkler hem açık hem de koyu iç mekân tasarımını yansıtır.

Koyu ve açık tonların ahenkli uyumunu bir araya getiren Santa Cruz, en dikkati çeken ve tercih edilen renklerin başında gelir.

Tahoe, Santa Monica ve Santa Cruz’un aksine koyu renk ağırlıklıdır.

Tahoe, siyah ve karbon meşe renklerinin uyumunu en iyi biçimde yansıtır. Ön koltuklar siyah iken arka koltuklar ve arabanın iç dizaynındaki çoğu bölge, karbon meşe renginden oluşur. Bu isim ise Kaliforniya’da gün batımını simgeleyerek bir diğer yandan bronz ve turuncu bir kombinasyon da sağlar.

Son olarak Mojave ise en koyu renkli model.

İşte Kaliforniya’da gece! Daha açık bir şekilde Lucid Air’da Mojave, Kaliforniya’nın ertesi güne geçişini sağlayan kristal berraklığındaki yıldızlarla dolu karanlık gökyüzünün bulunduğu gece yarısıdır.

Ön koltuklar büyük oranda siyahken, arka koltuklar ve aracın iç tasarımının geri kalan büyük bir kısmı sis grisiyle kaplıdır.

Özetle Lucid, Kaliforniya’nın farklı şehirlerinden, saatlerinden, gökyüzünden ve temalarından ilham alarak otomobil severlere 4 farklı renk alternatifi sunar. Arabaların kapılarında yer olan koordinatlar da bu renklerin birer sembolu niteliğindedir. Her bir koordinat, belli bir rengi simgeler.

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