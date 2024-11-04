Her 10 Kişiden 9'unun Hayallerini Süsleyen Hız Tutkunu Maseratinin Logosu Aslında Ne Anlama Geliyor?

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Yarış ve spor arabaları üreten ünlü İtalyan otomotiv markası Meserati, 100 yılı aşkın bir süredir bu sektörde. Marka, dünyanın en popüler ve lüks otomobil üreticilerinden biri olarak kabul etmekte.

Öyle ki bu markanın arabaları, 10 kişiden 9’unun hayallerini süslüyor desek pek de yanılmış olmayız. Peki bu markanın logo anlamını biliyor musunuz?

Gelin, açıklayalım.

Maserati, 1914 yılında İtalya’nın Bologna kentinde kurulur.

maserati

1920 civarında ise bu meşhur logosu tasarlanır. Maserati kardeşlerden biri, Neptün’ün üç çatallı mızrağını kullanma fikrini, ailenin bir dostu olan Marquis Diego de Sterlich’ten alır.

Marka, 1926’ya gelindiğinde araçlarını sıfırdan üretmeye başlar. Bu meşhur logo da tamamlanmış bir araç olan Tipo 26’da ilk kez karşımıza çıkar. Sonra da küçük değişikliklere uğrayarak markanın araçlarını süslemeye devam eder.

Peki bu logo ne anlama geliyor?

maserati

Üç çatallı mızrak, Roma mitolojisinde deniz üzerindeki hakimiyeti simgeleyen ve güçlü bir tanrı olan Neptün ile ilişkilendirilir. Ayrıca logonun anlamı, üç çatallı mızrağın ötesine geçer ve şirketin imza renklerini de içerir.

Yani Maserati’nin lacivert üzerindeki üç çatallı mızrağı, Roma tanrısı Neptün’ün denizler üzerindeki hakimiyetini ve gücünün kaynağının denizler olduğunu temsil eder. 

Ayrıca bu logonun üzerindeki üç çatallı mızrak, beyaz veya gümüş bir zemin üzerinde durduğunda, Maserati araçlarının yollara hükmettiği toprakları simgeler.

Yine kırmızı üç çatallı mızrak ise Roma’dan Chandler’a ve dünyanın dört bir yanına uzanan otoyollarda eşsiz bir performans sunan Maserati’nin ateşli gücünü temsil eder.

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