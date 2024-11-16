Kamyon tekerleklerindeki bijon somunlarından neden genellikle sarı renkli plastik şeritler sarktığını hiç merak ettiniz mi? Emin olun, mantıklı sebepleri var.

Emin olun tekerleklere takılı olan ve yere doğru sarkan bu plastikler, süs olsunlar diye orada değil.

Gelin, takılma amaçlarına bakalım.

Çoğu kamyonun bijon somunlarından plastik şeritler sarkar.

Bu şeritler, bir kamyon sürücüsünün tekerlekte bir sorun olduğunda bunu anlamasının oldukça etkili ve ekonomik bir yoludur. Sıkılmış bir bijon somununun altına basitçe yerleştirilen şeritler, tekerleğin hareket hâlinde olduğunun bir işaretidir.

Ayrıca bir kamyonun hava fren sistemi, motoru durdurup çalıştırdıktan sonra kitlenebilir veya devreye girmeyebilir. Yine aşınmış veya paslanmış fren bileşenleri de arızalara yol açabilir.

Esasen bu şeritlerle tekerleğe bir dönüş göstergesi eklenmiş olur.

Sürücü bu sayede tekerleğin düzgün çalışıp çalışmadığını açıkça görebilir. Ayrıca tekerlekleri dikiz aynasından kontrol ederken fark etmek de kolaydır çünkü janttan biraz dışarıda olurlar.

Öte yandan bu şeritleri siyah renkte görmek mümkün değildir. Kolay görünür olmaları için turuncu ve sarı yapılırlar. Aslında görünüş itibarıyla yalnızca bir plastik şerit olsalar da hasar veya kazaları önlemeye de yardımcı olabilirler.

Yani bu plastik şeritler, günümüz yollarındaki en düşük teknolojili güvenlik izleme sistemi olarak düşünülebilir.

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