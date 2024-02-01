Sosyal medya ünlülerine ait lüks araçlar, el konularak polis arabasına çevrilmişti. Bu araçlar, şimdi de Arka Sokaklar dizisinde kullanıldı. Bu durum, hâliyle sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medya fenomenlerinin ve suç örgütlerinin el konulan lüks arabaları, geçtiğimiz aylarda Emniyet Müdürlüğüne geçmişti ve polis arabası hâline getirilmişti. İstanbul’daki polis memurları, birkaç aydır bu araçları kullanıyordu.

Bugün ise lüks polis araçları farklı bir yerde karşımıza çıktı. Araçlar, yıllardır devam eden polisiye dizi Arka Sokaklar’da kullanıldı.

Dizinin karakterleri, bu haftaki bölümde lüks araçları kullanacak

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Gelen bilgilere göre Arka Sokaklar’ın 662’inci bölümünün çekimleri esnasında emniyetin kullandığı araçlara yer verildi. Cuma günü yayımlanacak bölümde araçlar, Rıza Baba ve ekibine verilecek. Hüsnü Çoban karakterinin aracı kullanacağı videoda görülebiliyor.

Lüks polis arabalarının Arka Sokaklar’da kullanılması tahmin edebileceğiniz gibi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, konuya ilişkin komik tepkiler paylaştı. Bunlardan bazılarını aşağıdan görebilirsiniz.

Araçların dizide kullanımına gelen bazı tepkiler: