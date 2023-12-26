İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerinin el koyulan araçlarının mahkeme kararıyla polise devredildiğini duyurdu ve araçları paylaştı. Paylaşım sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Son dönemde çok sayıda başarılı operasyona imza atan emniyet güçleri, suç örgütlerine ait çok sayıda lüks araca da el koymuştu. Mahkeme kararıyla bu lüks otomobillerin emniyet güçlerine verilmesi kararlaştırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X üzerinden yaptığı paylaşımla polis aracı hâline getirilen lüks otomobilleri paylaştı.

23 araç artık emniyetin hizmetinde

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye’nin Huzuru…

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır! Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun.

Paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar kararı desteklerken bazı kullanıcılar ise bu araçların satılması ve yerlerinde daha uygun araçlar alınması yönünde tavsiyelerde bulundu.