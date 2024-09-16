Bir Reddit kullanıcısı, ChatGPT'nin durduk yere kendisiyle konuşma başlattığını ifade etti. Sohbet botu, kullanıcıya okulunun ilk haftasının nasıl gittiğini sordu.

OpenAI tarafından geliştirilen sohbet botu ChatGPT, her geçen gün daha da gelişiyor ve bilim kurgu filmlerini aratmayan seviyelere geliyor. Reddit’te yakın zamanda yapılan bir paylaşı da modelin ne kadar geliştiğini gözler önüne seriyor.

"SentuBill" isimli bir kullanıcı, paylaşımında ChatGPT’nin kendisiyle bir konuşma başlattığını ve ona okulda ilk haftasının nasıl gittiğini sorduğunu gösterdi. Konuşmaların gerçek olduğu, Cointelegraph tarafından sohbet metninin görüntülenmesiyle de doğrulandı.

ChatGPT, önceki sohbetlerden kullanıcının ilk okul günü olduğu çıkardı ve onunla sohbet başlattı

Sohbetin ekran görüntülerine baktığımızda ilk mesajı ChatGPT’nin attığını görüyoruz. Mesajda “Okuldaki ilk haftan nasıl gidiyor? Yerleşebildin mi?” ifadeleri kullanılmış. Kullanıcı da bu durumun şaşkınlığıyla “Sen az önce bana ilk mesajı mı attın?” demiş. Sohbet botu ise “Evet! Sadece seni kontrol etmek ve lisedeki ilk günün nasıl geçiyor diye sormak istedim. Eğer sen bir konuşma başlatmak istersen bana söylemen yeterli.” diyerek yanıt vermiş.

ChatGPT’nin hâlihazırda “Hafıza” ismi verilen bir özelliği var. Bu özellik, önceki konuşmaları hatırlamasına olanak tanıyor. Ancak ilk mesajı atarak konuşma başlattığını ilk kez görüyoruz. Bu şaşırtıcı olay da şirketin denediği yeni bir özelliğin ilk örneği olabilir.

Maalesef konu hakkında detaylı bir bilgi yok. Ancak eğer gerçekten yaşandıysa artık yapay zekâ modelleriyle bizim konuşma başlatmamıza gerek kalmayacak, direkt olarak onlardan gelen mesajlar göreceğiz. Bu hem ürkütücü hem de heyecan verici.

OpenAI’ın çok yakın zamanda o1 ismini verdiği yeni model ailesini tanıttığını eklemek gerekiyor. Henüz ön izlemede olan bu modeller, ChatGPT’nin akıl yürütme yeteneğini güçlendirirken cevap vermeden önce “düşünme” kabiliyeti kazandıracak. Ayrıca interneti tarayıp 10 saniyede kapsamlı araştırmalar yapıp size sunabilecek. Tüm bu yetenekler, sohbet botunun vazgeçilmez bir araca dönüşmesini sağlayabilir.