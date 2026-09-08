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Yeni BMW 3 Serisinden İlk Detaylar: M350 xDrive, Drift Modu ve Hibrit Altı Silindir Motorla Geliyor!

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Yeni BMW 3 Serisi, 443 beygirlik M350 xDrive modeli, Drift Modu sürprizi ve yenilenen teknolojileriyle içten yanmalı motor sevenlerin yeni gözdesi olacak.

Yeni BMW 3 Serisinden İlk Detaylar: M350 xDrive, Drift Modu ve Hibrit Altı Silindir Motorla Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İçten yanmalı motorları sevenler için sevindirici bir haber Bavyera'dan geldi. Son geliştirme aşamalarından geçen yeni nesil BMW 3 Serisi, sıkılaşan emisyon standartlarına rağmen gücünden ödün vermiyor.

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Marka, yeni seride 48 volt hafif hibrit teknolojisiyle desteklenen dört ve altı silindirli motor seçeneklerinin sunulmaya devam edeceğini resmî olarak doğrulamış durumda.

İçerikten Görseller

Yeni BMW 3 Serisinden İlk Detaylar: M350 xDrive, Drift Modu ve Hibrit Altı Silindir Motorla Geliyor!
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Yeni M350 xDrive, 443 beygirle geliyor

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Serinin performans odağındaki yeni temsilcisi, eski M340i'nin yerini alan M350 xDrive olacak. Araç, 3.0 litrelik turboşarjlı sıralı altı silindirli hafif hibrit motoruyla tam 443 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor. ABD pazarındaki önceki modele kıyasla 57 beygir güç ve 80 Nm tork artışı sunan model, 0’dan 100 km/s hıza sadece 4,1 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Elektrik destekli dört çeker sisteminin sürüş keyfini azaltacağından endişe edenleri ise büyük bir sürpriz bekliyor. Daha önce yalnızca tam donanımlı M3 modelinde yer alan ve motor gücünün tamamını arka aksa aktaran "Drift Moment" işlevi, artık M350 xDrive modelinde de sunulacak. Bu özellik, teslim edilen araçlara önümüzdeki yıl yayınlanacak kablosuz yazılım güncellemesi ile eklenecek.

Yeni 3 Serisi ürün gamında yalnızca altı silindirli devler yer almayacak, daha düşük performanslı dört silindirli benzinli ve dizel seçeneklerin yanı sıra bir plug-in hibrit versiyon da sunulacak. Farklı platformlar kullanılsa da aracın iç mekânının tamamen elektrikli i3 modeliyle benzerlik göstermesi, 17,9 inçlik dev dokunmatik ekran ve Panoramik Görüş sistemiyle donatılması bekleniyor. Üretimi bu yılın sonlarına doğru Dingolfing fabrikasında başlayacak olan yeni 3 Serisi'nin ardından, safkan M3 modelinin ise en erken 2028 yılında yollara çıkması öngörülüyor.

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