Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği yeni 13 inç ve 15 inç MacBook Air'lere dair bildiğimiz her şeyi sizler için derledik.

Apple'ın 2025 yılındaki ilk ürün duyurularından biri muhtemelen M4 işlemciyle güncellenen yeni 13 inç ve 15 inç MacBook Air modelleri olacak. Biz de yeni MacBook Air'e yönelik şu ana kadar ortaya çıkan detayları sizler için derledik.

Beklentiler

Yeni MacBook Air modellerinin Apple'ın hâlihazırda piyasaya sürdüğü 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU'ya sahip M4 işlemciden gücünü alması bekleniyor.

Apple birkaç ay önce MacBook Pro, iMac ve Mac mini'yi M4 işlemcilerle güncellemişti. Geekbench 6 sonuçları, M4 işlemcinin çok çekirdekli CPU performansı açısından M3'e göre %25'e kadar daha hızlı olduğunu gösterirken, yeni işlemcinin güç verimliliği iyileştirmeleri MacBook Air'in daha uzun pil ömrü elde etmesine katkıda bulunacak.

Apple kısa süre önce tüm MacBook Air modellerinde bulunan minimum RAM miktarını da 8 GB'tan 16 GB'a yükseltti, bu nedenle bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen yeni MacBook Air'lerin de standart olarak 16 GB RAM ile gelmesi muhtemel.

Apple MacBook Air'i en son 2022 yılında yeniden tasarlamıştı. Bu yılki MacBook Air modelleri için büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyor.

Muhtemel söylentiler

MacBook Pro'nun izinden giden bir sonraki MacBook Air modelleri, siz hareket ederken sizi otomatik olarak videoda ortalayan bir özellik olan Center Stage desteğine sahip bir 12MP kameraya sahip olacak. Kamera muhtemelen masanızın üstten görünümünü gösteren Desk View özelliğini de destekleyecek.

Center Stage özelliği, FaceTime ve Zoom gibi görüntülü görüşme uygulamalarında kullanılabiliyor. Bu özellik daha önce yeni iPad modelleri ve Apple'ın harici Studio Display'e bağlı Mac'lerle sınırlıydı. Yeni MacBook Pro ve iMac modelleri, bir Studio Display'e ihtiyaç duymadan Center Stage'i destekleyen ilk Mac'ler oldu.

Yeni MacBook Air modelleri muhtemelen üç Thunderbolt 4 bağlantı noktası ile donatılacak. Mevcut modellerde ise iki Thunderbolt 3 bağlantı noktası bulunuyor.

En yeni MacBook Pro ve iMac modelleri, ekrandaki parlamayı daha da en aza indirmek için ışığı daha iyi dağıtan özel bir kaplamaya sahip nano-texture ekran ile yapılandırılabilir.

Yeni MacBook Air modelleri ne zaman tanıtılacak?

Apple geçtiğimiz ay macOS Sequoia 15.2'yi yayınladı ve yeni MacBook Air modellerinin bu yıl geleceğini doğruladı.

Bloomberg'den Mark Gurman geçtiğimiz günlerde yeni MacBook Air modellerinin, yeni iPhone SE gibi bu bahar piyasaya sürüleceği söylenen diğer bazı ürünlerden "daha önce" duyurulacağını söyledi.

Bu da muhtemelen yeni MacBook Air modellerinin Ocak ayından Mart ayına kadar Apple Newsroom üzerinden bir basın bülteniyle duyurulma ihtimalini yükseltirken, diğer ürünlerin Apple'ın Mart veya Nisan ayındaki olağan bahar etkinliğinde duyurulabileceğini gösteriyor.

Şimdilik yeni MacBook Air'lere yönelik bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Peki sizin beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.