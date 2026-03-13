Tamir İçin Birebir: MacBook Neo Parçalarına Ayrıldı [Video]

Apple'ın yeni uygun fiyatlı MacBook modeli MacBook Neo'nun ne kadar tamir edilebilir olduğu gözler önüne serildi.

Apple’ın yeni uygun fiyatlı MacBook modeli MacBook Neo'nun yüksek tamir edilebilirliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Avustralyalı YouTube tamir kanalı Tech Re-Nu tarafından yapılan inceleme, cihazın son yıllardaki en modüler ve onarım dostu Mac modellerinden biri olabileceğini gözler önüne seriyor

Yapılan parçalama videosunda MacBook Neo’nun yalnızca 6 dakika içinde parçalarına ayrılabildiği görülüyor. Bu hızlı söküm, Apple’ın tasarımda sadelik ve erişilebilirlik üzerine yoğunlaştığını gösteriyor. Cihazın alt kapağını açmak için sekiz adet standart Torx vida (T3, T5 ve T8) yeterli. İç tasarımda ise küçük bir anakartın etrafında oldukça sade bir bileşen düzeni bulunuyor.

En dikkat çekici detaylardan biri ise batarya tasarımı. Batarya, 18 vida ile sabitlenmiş durumda ve hiçbir yapıştırıcı kullanılmadan doğrudan çıkarılabiliyor. Modern Mac’lerde sıkça görülen yapışkan bantlar ve güçlü yapıştırıcılar bu modelde neredeyse tamamen yok. İnceleme sırasında cihazın içinde hiç bant kullanılmadığı da en çok dikkat çeken detaylardan.

MacBook Neo’nun USB-C portları, hoparlörleri ve kulaklık girişi de modüler yapıda tasarlanmış. Bu sayede bu parçalar bozulduğunda tüm birimi değiştirmek yerine sadece ilgili modül kolayca değiştirilebiliyor. Örneğin hoparlörler yalnızca dört vida ile sökülebiliyor ve herhangi bir yapıştırıcı kullanılmıyor.

Klavyenin de tüm üst kasayı değiştirmeden onarılabilmesi mümkün. Bunlar cihazın tamir edilebilirlik puanını ciddi şekilde artırabilecek detaylar.

Peki siz MacBook Neo hakkında ne düşünüyorsunuz?