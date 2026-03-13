Tümü Webekno
Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Tamir İçin Birebir: MacBook Neo Parçalarına Ayrıldı [Video]

Apple'ın yeni uygun fiyatlı MacBook modeli MacBook Neo'nun ne kadar tamir edilebilir olduğu gözler önüne serildi.

Tamir İçin Birebir: MacBook Neo Parçalarına Ayrıldı [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın yeni uygun fiyatlı MacBook modeli MacBook Neo'nun yüksek tamir edilebilirliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Avustralyalı YouTube tamir kanalı Tech Re-Nu tarafından yapılan inceleme, cihazın son yıllardaki en modüler ve onarım dostu Mac modellerinden biri olabileceğini gözler önüne seriyor

Yapılan parçalama videosunda MacBook Neo’nun yalnızca 6 dakika içinde parçalarına ayrılabildiği görülüyor. Bu hızlı söküm, Apple’ın tasarımda sadelik ve erişilebilirlik üzerine yoğunlaştığını gösteriyor. Cihazın alt kapağını açmak için sekiz adet standart Torx vida (T3, T5 ve T8) yeterli. İç tasarımda ise küçük bir anakartın etrafında oldukça sade bir bileşen düzeni bulunuyor.

MacBook Neo'nun parçalarına ayrıldığı video:

En dikkat çekici detaylardan biri ise batarya tasarımı. Batarya, 18 vida ile sabitlenmiş durumda ve hiçbir yapıştırıcı kullanılmadan doğrudan çıkarılabiliyor. Modern Mac’lerde sıkça görülen yapışkan bantlar ve güçlü yapıştırıcılar bu modelde neredeyse tamamen yok. İnceleme sırasında cihazın içinde hiç bant kullanılmadığı da en çok dikkat çeken detaylardan.

MacBook Neo’nun USB-C portları, hoparlörleri ve kulaklık girişi de modüler yapıda tasarlanmış. Bu sayede bu parçalar bozulduğunda tüm birimi değiştirmek yerine sadece ilgili modül kolayca değiştirilebiliyor. Örneğin hoparlörler yalnızca dört vida ile sökülebiliyor ve herhangi bir yapıştırıcı kullanılmıyor.

Klavyenin de tüm üst kasayı değiştirmeden onarılabilmesi mümkün. Bunlar cihazın tamir edilebilirlik puanını ciddi şekilde artırabilecek detaylar.

OLED Ekranlı MacBook Air Bekleyenlere Kötü Haber: Ne Zaman Gelecek? OLED Ekranlı MacBook Air Bekleyenlere Kötü Haber: Ne Zaman Gelecek?
MacBook Neo'nun Pil Döngüsü Sınırını Açıklandı: Kaç Yıl Kullanılabilecek? MacBook Neo'nun Pil Döngüsü Sınırını Açıklandı: Kaç Yıl Kullanılabilecek?

Peki siz MacBook Neo hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Apple MacBook

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

PlayStation'da 'Mega Mart' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 13 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

PlayStation'da 'Mega Mart' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 13 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye’de Satışa Çıktı

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye’de Satışa Çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com