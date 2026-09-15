Apple; macOS 27, watchOS 27, iPadOS 27, visionOS 27 ve tvOS 27 güncellemelerini dünya çapında resmen yayımladı

Apple’ın WWDC 2026’da tanıttığı yeni nesil işletim sistemleri için dünya çapında yüz milyonlarca Apple kullanıcısının beklediği gün geldi çattı. Teknoloji devi, yeni güncellemelerini cihazları için resmen yayımladı.

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iOS 27’ye ek olarak macOS 27 (Golden Gate), watchOS 27, iPadOS 27, visionOS 27, tvOS 27 güncellemeleri dünya çapında resmen yayımlandı. Peki bu güncellemeler ne gibi yeniliklerle geliyor?

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Apple cihazlarınızı şu anda yeni sürüme geçirebilirsiniz

Şu anda eğer bu sürümleri destekleyen bir Apple ürünü sahibiyseniz direkt olarak yeni sürüme geçebiliyorsunuz. watchOS 27’ye saatiniz otomatik olarak geçiş yapıyor. Diğerlerinde de ise ayarlara girip “Yazılım Güncellemeleri” bölümünü bularak direkt yeni sürümlere geçebilirsiniz.

Yeni sürümler, önceki yılki kadar büyük olmasalar da birçok yenilik getiriyor. Üretken yapay zekâ desteği kazanarak daha akıllı hâle gelen ve artık gerçek bir sesli asistana dönüşen Siri bunların en başında. Ancak Siri AI, en başta sadece İngilizce dilinde sunuluyor. Bunlar dışında Safari uygulamasında, Visual Intelligence’ta, Kestirmeler de yenilikler var. Aşağıdaki içeriklerden sürüme göre yeni özellikleri görebilirsiniz.