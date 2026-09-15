Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 Güncellemeleri Dünya Çapında Yayımlandı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple; macOS 27, watchOS 27, iPadOS 27, visionOS 27 ve tvOS 27 güncellemelerini dünya çapında resmen yayımladı

macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 Güncellemeleri Dünya Çapında Yayımlandı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın WWDC 2026’da tanıttığı yeni nesil işletim sistemleri için dünya çapında yüz milyonlarca Apple kullanıcısının beklediği gün geldi çattı. Teknoloji devi, yeni güncellemelerini cihazları için resmen yayımladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

iOS 27’ye ek olarak macOS 27 (Golden Gate), watchOS 27, iPadOS 27, visionOS 27, tvOS 27 güncellemeleri dünya çapında resmen yayımlandı. Peki bu güncellemeler ne gibi yeniliklerle geliyor?

İçerikten Görseller

macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 Güncellemeleri Dünya Çapında Yayımlandı!
ia

Apple cihazlarınızı şu anda yeni sürüme geçirebilirsiniz

ia

Şu anda eğer bu sürümleri destekleyen bir Apple ürünü sahibiyseniz direkt olarak yeni sürüme geçebiliyorsunuz. watchOS 27’ye saatiniz otomatik olarak geçiş yapıyor. Diğerlerinde de ise ayarlara girip “Yazılım Güncellemeleri” bölümünü bularak direkt yeni sürümlere geçebilirsiniz.

Yeni sürümler, önceki yılki kadar büyük olmasalar da birçok yenilik getiriyor. Üretken yapay zekâ desteği kazanarak daha akıllı hâle gelen ve artık gerçek bir sesli asistana dönüşen Siri bunların en başında. Ancak Siri AI, en başta sadece İngilizce dilinde sunuluyor. Bunlar dışında Safari uygulamasında, Visual Intelligence’ta, Kestirmeler de yenilikler var. Aşağıdaki içeriklerden sürüme göre yeni özellikleri görebilirsiniz.

watchOS 27 ile Apple Watch'lara Gelecek Özellikler watchOS 27 ile Apple Watch'lara Gelecek Özellikler
macOS 27 Golden Gate Duyuruldu: İşte Mac Bilgisayarlara Gelecek Yenilikler macOS 27 Golden Gate Duyuruldu: İşte Mac Bilgisayarlara Gelecek Yenilikler
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Eylül 2026 Hyundai Fiyat Listesi Belli Oldu: IONIQ 5 N’de 405 Bin TL İndirim!

Eylül 2026 Hyundai Fiyat Listesi Belli Oldu: IONIQ 5 N’de 405 Bin TL İndirim!

Dacia Eylül 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu

Dacia Eylül 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Volvo Eylül 2026 Fiyat Listesi: 2,4 Milyon TL'ye EX30 Fırsatı

Volvo Eylül 2026 Fiyat Listesi: 2,4 Milyon TL'ye EX30 Fırsatı

Eylül 2026 Honda Fiyat Listesi Belli Oldu: HR-V'de Kampanya Devam Ediyor

Eylül 2026 Honda Fiyat Listesi Belli Oldu: HR-V'de Kampanya Devam Ediyor

Tesla, Yıllardır Beklenen Yeni Roadster'ı Nihayet Tanıtacak: İşte Lansman Tarihi

Tesla, Yıllardır Beklenen Yeni Roadster'ı Nihayet Tanıtacak: İşte Lansman Tarihi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com