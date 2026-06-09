Apple, watchOS 27'yi tanıttı. İşte Apple Watch'lara gelecek özellikler.

Appple, dün yıllık geliştirici konferansı WWDC 2026’yı resmen başlattı ve ilk gün sunumunu gerçekleştirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sunumda Apple cihazların işletim sistemlerinin yeni sürümleri tanıtıldı. En merak edilenlerden biri de Apple Watch’lara gelecek watchOS 27 güncellemesiydi.

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Peki watchOS 27, Apple Watch modellerine hangi yeni özellikleri getirecek? Yeni sürüm ile kullanıcıların çok seveceği yeni özelliklerin geleceğini söyleyebiliriz. Ancak tıpkı iOS 27’deki gibi watchOS 27’de de öyle çok fazla sayıda yenilik yok.

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Yeni uygulama düzeni, Siri uygulaması ve kullanımı kolaylaştıran el hareketi

watchOS 27 ile artık Apple Watch modellerinin arayüzünde yepyeni bir uygulama düzeni görmeye başlayacaksınız. Kullanıma bağlı olarak toplamda 5 uygulama karşınızda olacak. Artık uygulamalar arasında üretken yapay zekâ desteğiyle yenilenen yeni Siri AI da olacak. Siri AI’ı bir kişisel asistanınız olarak kullanabileceksiniz.

Yeni gelen bir hareket ise işaret ve baş parmağınızı bir kez birleştirerek widget’lardan birini seçmenize imkân tanıyacak. Böylece diğer eliniz meşgulken bile Apple Watch’ı kullanabileceksiniz.

Liquid Glass iyileştirmeleri

Apple diğer cihazlarında olduğu gibi Apple Watch’larda da tasarım iyileştirmeleri yapıyor. Açıklamaya göre kullanıcıların şikâyet ettiği görünürlük sorunu watchOS 27 ile çözülecek. Daha düzgün kırılma ve kontrast sayesinde okunabilirlik önemli oranda artırılmış.

Diğer iyileştirmeler arasında daha hızlı müzik başlatma, daha hızlı uygulama başlatma, geliştirilmiş Wi-Fi, su algılamada iyileştirmeler, pil verimliliğinde iyileştirme, Bul uygulamasında tüm işlemleri tek yer de toplayan yeni tasarım gibi özellikler var.