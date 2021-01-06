Almanya Konstanz Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, belirli bir cam türünün katı bir madde olmadığını, içinde bulunan atomların yapısı sebebiyle sıvı halde olduğunu gösterdi.

Almanya Konstanz Üniversitesi’nde görev alan bir grup bilim insanı, camın yeni madde halini keşfettikleri bir deney yaptılar. Normal şartlar altında camda bulunan atomların düzensiz bir şekilde donarak katı hale geçmesi beklenirken, bir cam türünde böyle bir olayın yaşanmadığı, atomların hareket ettiği gözlemlendi.

Yapılan deney ve araştırmalar sonucunda katı bir madde olarak kabul edilen bu cam türü, bilim camiasının yapılan araştırmaları kabul ettiği takdirde sıvı olarak anılmaya başlanacak.

İçerisinde bulunan atomlar düzensiz bir şekilde donarak camı katı hale geçiriyordu

Camın zaten sıvı olduğuna dair çeşitli yanılgılar vardı ancak cam, aslında katı maddeler arasında tanımlanıyordu. Katı bir madde sıvı hale geçtiği zaman içeriğinde bulunan serbest atomlar katı kristal oluşumuna dizilir, ancak camda aynı durum söz konusu değildi. Cam, sıvı hale geçtiği zaman, serbest atomlar bir dizilime girmez ve düzensiz bir şekilde donmaya başlar.

Almanya Konstanz Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma sonucunda bir cam türünde atomların düzensiz bir şekilde donmadığı, bunun yerine hareket ederek maddenin sıvı hale geçmesini sağladığı gözlemlendi.

Atomlar, bu sefer belirli bir yönde hareket ederek maddenin sıvı hale geçmesini sağlıyor

Araştırma için bilim insanlarının gözlemlerini kolaylaştıracak büyük katı parçacıkları kullanıldı. Araştırmacılar bu büyük parçacıklar sayesinde atom ve moleküllerin fiziksel davranışını daha rahat gözlemleyebilir hale geldi. Bu tür gözlemler için küre şeklindeki parçacıklar kullanılıyor olsa da üniversitede bulunan araştırmacılar, atomun yönünü tespit edebilmek için küresel katı parçaçık kullandı.

Araştırmacılar, sıvı hale geçmeye başlayan cam içerisinde bulunan atomların yön değiştirmeden hareket ettiğini, daha yüksek parçacık yoğunluklarında sıkıştıkları için yavaş hareket etmeye başladıklarını ancak yine de küçük hareketlerle de olsa maddeyi katıdan sıvı hale getirdiklerini gözlemledi.

Araştırmada görev alan bilim insanı Matthias Fuchs, buluş niteliğinde sayılabilecek deneyleri için şu ifadeleri kullandı; “Atomların bu şekilde olması teorik açıdan gerçekten de çok ilginç. Bilim camiası uzun zamandır atomlar üzerinde camsı kilitlenmeler ve kritik dalgalanmalar arasındaki etkileşimi anlamaya çalışıyordu. Yaptığımız bu deney, tüm bu sorulara cevap veriyor.”