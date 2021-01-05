Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İl Sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda COVID-19 aşısının uygulanacağı yeni yerler açıklandı. Yazıda aşıların özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde de yapılacağı belirtildi. Aşı, MHRS randevu sistemiyle yapılacak.

Ülkemizde ilk olarak 15 Mart 2020'de tespit edilen koronavirüs, 1 Nisan 2020 günü yapılan açıklamaya göre ülke geneline yayılmıştı. Koronavirüs, ülkemizde bugüne kadar 2 milyon 270 bin 101 kişide görüldü ve 21.879 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya çapında virüs için geliştirilen aşılar acil olarak kullanılmaya başladı.

Türkiye de koronavirüs aşılarının müşterisi oldu. Ülkemiz, ilk olarak Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği aşının siparişini verdi. Aşılar, 6 gün önce ülkemize iniş yaptı ve 14 günlük test sürecine girdi. Aşıların gelmesiyle birlikte bunların nerelerde insanlara uygulanacağı da netleşmeye başladı.

Aşılar özel ve üniversite hastanelerinde de yapılacak, MHRS randevu sistemi kullanılacak:

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 aşı uygulama sürecine dair bugün yeni bir açıklama paylaştı. Bakanlık, aşının uygulama sürecine özel hastaneler ve üniversite hastanelerinin de dâhil edildiğini açıkladı. "MHRS Kullanıcı Bilgileri" başlıklı yazı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde İl Sağlık müdürlüklerine gönderildi.

Gönderilen yazıya göre COVID-19 aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri, kamu ve üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde (kamu/vakıf) oluşturulacak COVID-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak. Aşı olacak vatandaşlar, bu birimlere MHRS üzerinden alacakları randevuyla başvuracak.

MHRS'de olmayan hastaneler de sisteme dahil edilecek:

Aşı uygulamasının MHRS üzerinden randevulu bir şekilde yapılması için sisteme kayıtlı olmayan özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de sisteme kaydedilecek. Hastanelerin bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personeli MHRS sorumlusu olarak Bakanlığa bildirmesi gerekecek.