Mafia III'ün Hikaye DLC'leri Ücretsiz Oldu

Mafya III'e sahip olan tüm oyuncular oyunun hikaye genişlemelerini ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Oyunun Stones Unturned ve Sign of the Times genişlemeleri, Definitive Edition'un gelişiyle birlikte ücretsiz oldu.

Mafia III: Definitive Edition, dün itibarıyla PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunuldu. Oyunun bu kapsamlı sürümü ana oyunu ve tüm DLC paketlerini bir araya getiriyor. Diğer yandan oyuna halihazırda sahip olan oyuncular DLC hikayelerine ücretsiz olarak sahip olabiliyorlar.

Mafia III, Ağustos 2018'de PlayStation Plus ücretsiz oyunları arasındaydı ve ana oyunu kitaplığınıza eklediyseniz, hikaye DLC'leri artık ücretsiz olduğundan dolayı, kopyanız otomatik olarak Definitive Edition versiyonuna yükseltilecek. Ayrıca oyunu yeni almayı düşünenlerdenseniz, DLC'leri yine ücretsiz olarak elde edebileceksiniz.

Mafia III sahipleri 2 adet hikaye DLC'sini ücretsiz olarak alabilecek

Mafia III'e sahip olanlar Stones Unturned ve Sign of the Times genişlemelerini PlayStation Store'dan ücretsiz olarak alabilirler. Oyunun ilk DLC'si 'Faster, Baby!' ilginç bir şekilde hala 69 TL'den satılıyor, ancak fiyatlandırmada hata olduğu ve yakında ücretsiz olarak sunulacağı düşünülüyor. Diğer yandan oyunun son iki DLC paketini almaya teşvik etmek için ilk DLC ücretli bırakılmış da olabilir.

Mafia III: Definitive Edition'ın yanı sıra Mafia 2: Definitive Edition'da piyasaya sürüldü. Yeni paket 2010 yılında çıkmış olan oyunun HD Remaster versiyonu olarak geldi. Yani eski oyunun yüksek çözünürlüklü versiyonunun yanı sıra, oyunun çıkışı sonrasında yayınlanan tüm içeriklere de beraberinde sahip olabiliyorsunuz. Eğer kütüphanenizde Mafia 2 bulunuyorsa, Definitive sürümünü benzer şekilde herhangi bir ücret ödemeden alabiliyorsunuz. Yani Mafia III'ün bir kopyasına sahip olan herkes hikaye DLC'lerini ücretsiz olarak alabiliyor. Oyunun ücretsiz olarak sunulan içeriklerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.