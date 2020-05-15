Epic Games 3 Büyük Ücretsiz Oyun Daha Dağıtacak İddiası

Henüz pek çok oyun sever Epic Games'in GTA 5'i ücretsiz olarak sunmasına alışamamışken 'bu daha başlangıç' dedirten iddialar ortaya çıkmaya başladı. Bazı söylentilere göre Epic Games, önümüzdeki haftalarda sunacağı ücretsiz oyunlarla en az GTA 5 kadar ses getirmeyi planlıyor.

Koronavirüs pandemisi dünyayı eve kapatırken video oyun sektörü, son yılların en hareketli zamanlarını geçiriyor. Bir yandan yeni nesil oyun konsollarıyla ilgili açıklamalar bir yandan yeni konsolları hedefleyen yeni oyun duyuruları bir yandan eve kapanan insanları kendine çekmeye çalışan şirketlerin ücretsiz oyun kampanyaları derken oyunlarla yatıp kalkar hale geldik. Tabi bu noktada Epic Games'in gerçek bir efsane olan GTA 5'i ücretsiz olarak tüm oyunculara sunması, gündemin bir numaralı konusu olmuş durumda.

Epic Games'in GTA 5'i ücretsiz olarak sunması öylesine büyük bir ses getirdi ki, Epic sunucuları bu yoğun ilgiye dayanamadı ve bir süre platforma ulaşılamadı. Sonrasında ise işler yoluna girdi ve tüm oyunlar bir bir ücretsiz GTA 5'lerini kütüphanelerine eklemeye başladılar.

Yeni iddialar, Epic Games'in büyük kampanyalara devam edeceğini gösteriyor

Bazı söylentilere göre Epic Games'in ücretsiz büyük oyun kampanyası GTA 5 ile sınırlı kalmayacak. İddialara göre platform, ilerleyen haftalarda da dünya genelinde popüler olan oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam edecek.

Dünyanın en büyük sosyal platformlarından Reddit'te ortaya atılan bir iddiaya göre Epic Games, önümüzdeki hafta Civilization VI, sonraki hafta Borderlands: The Handsome Collection ve bir sonraki hafta da ARK Survival Evolved'ı ücretsiz olarak sunacak. Eğer bu iddia gerçekleşecek olursa Epic Games, önümüzdeki haftalarda da oyunseverlerin bir numaralı gündemini oluşturabilir ve rakibi Steam'e ciddi bir darbe vurabilir.

Reddit'te yer alan paylaşım

Reddit'te yer alan iddiaya göre söz konusu oyunların ücretsiz olarak sunulacağı tarihler şu şekilde olacak;

Civilization VI - 21 Mayıs

Borderlands: The Handsome Collection - 28 Mayıs

Art Survival Evolved - 4 Haziran

İddiayı makul kılan bazı nedenler var

Reddit'te yer alan iddia, bazı oyunseverler için biraz uçuk görünebilir. Ancak bu iddiayı mantıklı kılacak bazı nedenler var. Bu nedenlerden ilki; önümüzdeki sürecin Epic Games'in "Mega Sale" ve "Epic Coupon" etkinlikleriyle aynı tarihlere geliyor oluşu. Yani Epic Games, düzenleyeceği etkinliklerin kapsamını biraz daha genişletmeye karar vermiş olabilir.

Epic Games ile ilgili iddiaları makul kılan başka bir detay ise Civilization VI ile ilgili. Bu oyunun New Frontier Pass'ine ait ilk ek paket, 21 Mayıs'ta oyunseverlerle buluşacak. Bu ek paketin tanıtımını yapmak isteyen Epic Games ve Civilization VI ekibi, böyle bir kampanyanın altına imza atmayı tercih edebilirler. Son olarak, Epic Games'in GTA 5 kampanyasının da henüz 2 gün önce bir iddia olarak ortaya çıktığını hatırlatalım.