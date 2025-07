Mafia: The Old Country'nin mafyanın mafya olduğu sicilya adasında geçecek Villa bölümünden sinema filmlerini aratmayan bir oynanış videosu paylaşıldı. Ayrıca temmuz ayı boyunca oyun ile ilgili spoiler içermeyen yeni görsel ve içeriklerin paylaşılacağı açıklandı.

Mafia serisinin merakla beklenen yeni oyunu Mafia: The Old Country için IGN, “Villa” bölümünden dokuz dakikalık özel bir oynanış videosu paylaştı. 1900’lerin başlarında Sicilya’da geçen bu hikaye odaklı aksiyon-macera oyunu, serinin köklerine inerek oyuncuları mafyanın doğuşuna tanıklık etmeye davet ediyor. Yayınlanan görüntüler, oyunun atmosferini, detaylı çevre tasarımını ve dönemine uygun sinematografik anlatım tarzını başarılı şekilde yansıtıyor.

Videoda, serinin hayranlarının aşina olduğu dramatik tempo ve sinematik anlatım ön planda. Villa adlı bu özel bölüm, ana karakterin etkileyici bir malikânede geçen görevini konu alırken, aksiyon ve gizlilik unsurlarını dengeli bir şekilde sunuyor. IGN’in notuna göre video, bazı hikâye ve karakter detaylarını spoiler içermemesi adına özel olarak kurgulanmış.

İşte Mafia: The Old Country'nin hayranlık uyandıran oynanış videosu:

Mafia: The Old Country için IGN’in “Mafia Mondays” adlı özel içerik serisi de başlatıldı. Temmuz ayı boyunca her pazartesi IGN'de oyuna dair yeni ve özel içerikler paylaşılacak. Gelecek hafta ise oyunun dünyada ilk kez oynanabilir önizlemesi yayınlanacak.