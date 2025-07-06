Yıllardır kullandığımız PlayStation kontrol cihazlarındaki o popüler semboller, esasında özenle seçilmiş ve Japon kültürü için önemli anlamlar içeriyor.

Oyun dünyasının ikonik markalarından biri olan PlayStation, hayatımıza girdiği günden beri konsolları ve oyunlarıyla milyonları peşinden sürüklüyor. Özellikle de kontrol cihazı ile özdeşleşen üçgen, kare, daire ve çarpı tuşları, âdeta markanın imzası hâline geldi. Peki bu sembollerin aslında rastgele seçilmediğini, köklerinin derin bir şekilde Japon kültürüne dayandığını biliyor muydunuz?

PlayStation'ın tasarımcısı Teiyu Goto'nun zihninden çıkan bu ikonik dörtlü, aslında Japonca'daki basit "evet", "hayır", "bakış açısı" ve "menü" gibi kavramları temsil ediyor. Bu içeriğimizde, her bir sembolün Japon kültüründeki karşılığını ve oyun deneyimimizi nasıl şekillendirdiğini anlamanızı sağlayacağız.

PlayStation'ın ikonik sembollerinin anlamları

PlayStation kontrol cihazındaki her bir sembol, tasarımcı Teiyu Goto tarafından özenle seçilmiştir. Goto, o dönemde diğer oyun konsollarının genellikle harfleri (A, B, X, Y) kullandığını fark etmiş ve farklı, daha evrensel ve akılda kalıcı bir şey yaratmak istemiştir. İşte bu noktada da devreye Japon kültürünün zengin sembolizmi girmiştir.

Üçgen (Triangle)

PlayStation'daki yeşil üçgen, aslında bir "bakış açısını" yani "yönü" temsil eder. Japonca'da "sankaku" (üçgen) kelimesi, bir nevi "kafa" ve "görüş noktası" anlamına gelir. Oyunlarda genellikle kamera açısını değiştirmek veya haritayı açmak gibi işlevlerde kullanılmasının sebebi de budur. Oyuncuya farklı bir perspektif sunmayı hedefler.

Daire (Circle)

Japon kültüründe daire veya "maru" (丸), "evet" ve "onay" anlamına gelir. Hatta Japonya'da öğrenciler doğru yaptıkları soruların üzerine daire çizerler. Bu sebeple PlayStation'ın Japonya versiyonlarında genellikle onaylama işlevi daire tuşuna atanmıştır. Batı'da ise bu durum tam tersidir ve onaylama işlevi genellikle çarpı tuşundadır. Daire, aynı zamanda bir bütünlüğü ve tamamlanmayı da simgeler.

Çarpı (Cross)

Dairenin tam tersi olarak kırmızı çarpı veya "batsu" (罰), "hayır" ve "iptal" anlamına gelir. Japonya'da yanlış ve hatalı durumları belirtmek için çarpı işareti kullanılır. Bu yüzden oyunlarda bir menüden geri çıkmak, bir işlemi iptal etmek veya bir saldırıdan kaçınmak gibi eylemler için bu tuş kullanılır. Batı pazarında ise "X marks the spot" algısı nedeniyle genellikle ana eylem ve onaylama tuşu olarak benimsenmiştir.

Kare (Square)

Pembe kare sembolü ise bir kâğıt parçasını ve bir dokümanı temsil eder. Japonca'da "shikaku" (kare) olarak adlandırılan bu sembol, oyunlardaki menüleri, envanterleri veya haritaları açmak için kullanılır. Tıpkı bir kağıda not almak veya bir belgeye bakmak gibi, kare tuşu da oyuncuya bilgiye erişim imkânı sunar.

PlayStation tuşlarındaki semboller neden harf değil de şekil?

Tasarımcı Teiyu Goto, diğer konsollardan farklılaşmak ve daha evrensel, kolay hatırlanabilir bir sistem oluşturmak istedi. Bu nedenle alfabe harfleri yerine, Japon kültüründe belirli anlamlara gelen basit geometrik şekilleri tercih etti.

Sembollerin renklerinin bir anlamı var mı?

Evet, Teiyu Goto renkleri de bilinçli olarak seçmiştir. Çarpı ve dairenin zıt anlamlarını vurgulamak için kırmızı ve mavi gibi kontrast renkler kullanmayı düşünmüş ancak sonunda daha parlak ve akılda kalıcı olan kırmızı, mavi, pembe ve yeşil renklerde karar kılmıştır.