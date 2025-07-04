Xbox Game Studios’tan yönetici Matt Turnbull'un işten çıkarılan çalışanların duygularını toparlamaları ve gelecek planları için yaptığı öneri tepki gördü.

Microsoft’un bu hafta yaptığı toplu işten çıkarmalar oyun sektöründe fazlasıyla ses getirdi. Bu durumunda en çok da Xbox stüdyoları etkilendi ama daha ilginç olan ise bugün Xbox Game Studios’tan yönetici Matt Turnbull’un bu zor zamanlarda işlerinden ayrılmak zorunda kalan çalışanlara önerdiği çözüm oldu.

Turnbull, kısa süre önce LinkedIn’de paylaşıp sonra sildiği bir gönderide işini kaybedenlere ChatGPT ve Copilot gibi yapay zekâ sohbet botlarından destek almalarını önerdi. “Bu şartlarda elimden gelenin en iyisini paylaşmazsam vicdanım rahat etmezdi.” diyen Turnbull, işten çıkarılanların bu araçlarla özgeçmiş hazırlayabileceğini, kariyer planlayabileceğini ve yeni işler için başvuru yaparken rehberlik alabileceğini söyledi.

"Yapay zekâ sayesinde daha iyi karar verebilirsiniz."

Elbette insanların yapay zekâya dair karışık duyguları var ama Turnbull, bu araçların özellikle kafası karışık ve ne yapacağını bilemeyen kişiler için faydalı olabileceğini “Zihinsel enerjiniz sınırlıysa, bu araçlar daha sakin kalmanıza ve net kararlar almanıza yardım edebilir." sözleriyle ifade ediyor.

Turnbull çok geçmeden paylaşımını silmiş olsa da LinkedIn ve X'te ciddi tepki görmüş durumda. Tepki gösteren kullanıcılar, hâlihazırda işlerini kaybettiği için pek çok belirsizlikle karşı karşıya çalışanlar için bu tarz söylemlerin pek de yapıcı bir tavsiye olmadığını düşünüyorlar.

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