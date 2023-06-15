Geçtiğimiz yıllarda Seat'tan ayrılarak bağımsız marka haline gelen Cupra'nın haziran ayı fiyat listesi açıklandı. Markanın otomobilleri enfes görünüyor olsa da fiyatlar cep yakıyor. İşte Cupra güncel fiyat listesi....

Kamuoyunda daha çok Seat'ın özel donanım paketiymiş gibi görülen ancak başlı başına bir marka olan Cupra, haziran ayında geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Seat'taki kardeşlerine göre oldukça pahalı etiketlere sahip olan otomobiller, tasarım ve performansları ile mest ediyorlar.

Peki Cupra haziran ayı sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Cupra'nın güncel fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu fiyatların markanın resmi internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Cupra araba fiyatları - Haziran 2023

Model 1 Haziran Başlangıç Fiyatı 15 Haziran Başlangıç Fiyatı Leon 1.275.000 TL 1.390.000 TL Ateca 2.710.000 TL 2.960.000 TL Formentor 1.520.000 TL 1.660.000 TL

Cupra mayıs ayı fiyatları şöyleydi:

Model Mayıs Başlangıç Fiyatı Leon 1.225.000 TL Ateca 2.610.000 TL Formentor 1.460.000 TL

Cupra Leon fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI 150 HP, Hibrit -, Otomatik 1.390.000 TL 2.0 TSI 300 HP, Benzinli VZ, Otomatik 2.610.000 TL

Cupra Ateca fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0 TSI 300 HP, Benzinli -, Otomatik 2.960.000 TL

Cupra Formentor fiyatları - Haziran 2023