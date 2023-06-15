Kamuoyunda daha çok Seat'ın özel donanım paketiymiş gibi görülen ancak başlı başına bir marka olan Cupra, haziran ayında geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Seat'taki kardeşlerine göre oldukça pahalı etiketlere sahip olan otomobiller, tasarım ve performansları ile mest ediyorlar.
Peki Cupra haziran ayı sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Cupra'nın güncel fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu fiyatların markanın resmi internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
Cupra araba fiyatları - Haziran 2023
|Model
|1 Haziran Başlangıç Fiyatı
|15 Haziran Başlangıç Fiyatı
|Leon
|1.275.000 TL
|1.390.000 TL
|Ateca
|2.710.000 TL
|2.960.000 TL
|Formentor
|1.520.000 TL
|1.660.000 TL
Cupra mayıs ayı fiyatları şöyleydi:
|Model
|Mayıs Başlangıç Fiyatı
|Leon
|1.225.000 TL
|Ateca
|2.610.000 TL
|Formentor
|1.460.000 TL
Cupra Leon fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI 150 HP, Hibrit
|-, Otomatik
|1.390.000 TL
|2.0 TSI 300 HP, Benzinli
|VZ, Otomatik
|2.610.000 TL
Cupra Ateca fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0 TSI 300 HP, Benzinli
|-, Otomatik
|2.960.000 TL
Cupra Formentor fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 150 HP, Benzinli
|-, Otomatik
|1.660.000 TL
|2.0 TSI 310 HP, Benzinli
|VZ, Otomatik
|2.640.000 TL