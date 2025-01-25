Yenilenen Honda Civic, benzinli ve LPG’li motor seçenekleriyle Türkiye’de. 1.998.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Honda, makyajlı Civic Sedan modelini Türkiye'de satışa sundu. 1.998.000 TL başlangıç fiyatıyla pazara sunulan yeni Honda Civic Sedan, hem benzinli hem de LPG’li motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Honda’nın en çok satan modellerinden biri olan Civic, yenilenen tasarımı ve geliştirilmiş sürüş teknolojileriyle Türkiye’deki tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Yeni Honda Civic özellikleri

“Duyguları Canlandıran Yenileyici Deneyim” sloganıyla tanıtılan makyajlı Civic, 1.5 litrelik VTEC Turbo motoru ve CVT şanzıman seçenekleriyle satışta. Yenilenen Civic Sedan, iç ve dış tasarımında yapılan değişikliklerle C segmentinde konfor ve genişlik sunuyor. Yeni model, Elegance+ ve Executive+ donanım paketleriyle geliyor ve beş farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor: Metalik Meteor Gri, Metalik Gümüş Gri, Platin Beyaz, Kristal Siyah ve yeni eklenen Kanyon Mavisi.

Makyajlı Civic’in 1.5L VTEC Turbo benzinli motoru 182 PS güç ve 240 Nm tork üretirken, LPG’li motor seçeneği 129 PS güç ve 180 Nm tork sağlıyor. Her iki motor da CVT şanzıman ile kombine edilmiş durumda.

Aynı zamanda Normal, Eco ve Spor sürüş modları yer alıyor. Yeni Honda Civic, düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerleriyle çevre dostu bir seçenek sunuyor. 25 Ocak 2025 tarihinden itibaren Honda bayilerinde satışa sunulacak.