Maliye Bakanlığı'ndan Rusya-Ukrayna Savaşı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının ardından piyasalarda yaşanan hareketliliğe yönelik açıklamalarda bulundu. Bakanlık, vatandaşların riskli pozisyonlardan kaçınmanın ve TL'ye olan güvenin devam etmesinin gerektiğini vurguladı.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim, geçtiğimiz günlerde Vladimir Putin’in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’nin Rusya tarafından tanınacağını açıklamasıyla iyice yükselmişti. Bugün Rusya’nın Ukrayna’ya resmen savaş açtığını duyurması da gerilimin iyice tavan yapmasına ve askeri operasyonların başlamasına neden olmuştu.

Gelen bu haberler, hepimizin tahmin edebileceği gibi birçok alanda önemli etkilerin oluşmasına sebebiyet vermişti. Küresel piyasalar da bu durumdan olumsuz etkilenen yerlerin başında geliyordu. Sizlerle paylaştığımız üzere dolar kuru savaşın resmen başlamasının ardından 14 TL’yi aşmıştı. Şimdi de Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

“Riskli pozisyonlar almaktan kaçınılmalı”

Bakanlık, askeri operasyon haberleri sebebiyle dolarda yaşanan ani artışın oluşturduğu panik ortamını yatıştırmak için açıklamalarda bulundu. Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin yakından izlendiğini kaydeden bakanlık, bu gelişmelerin finansal ve ekonomik etkilerinin; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla istişare içinde takip edildiğini, gereken tedbirlerin kararlılıkla alınacağını aktardı.

Türkiye Ekonomi Modeli ile atılan adımların önemine vurgu yapan bakanlık, yayımlanan yazılı açıklamada kurda yaşanan oynaklıkların altını çizdi ve riskli pozisyonlardan kaçınılması gerektiği ifade etti: Son iki ayda Türk Lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Rusya-Ukrayna savaşı doların yanı sıra, altın ve petrolde de önemli artışların yaşanmasına neden olarak son zamanların en yüksek seviyelerinin görülmesini sağlamıştı. Ayrıca kripto para piyasaları da durumdan etkilenmiş, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) dahil olmak üzere birçok kripto parada ciddi düşüşler görülmüştü.